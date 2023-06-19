СВОДКА ПОЛИЦИИ ⟩ Напал на бывшую сожительницу и украл ее телефон

16 июня в полицию поступило сообщение о том, что на улице Айа в Нарва-Йыэсуу 37-летний мужчина ударил свою бывшую сожительницу, при этом также украл у потерпевшей мобильный телефон стоимостью 850 евро.
В тойласком автобусе женщина напала на девушку
17 июня в полицию поступило сообщение о том, что в общественном транспорте в Тойла во время конфликта 62-летняя женщина ударила 18-летнюю девушку. Точные обстоятельства произошедшего полиция установит в рамках уголовного производства.
Женщину, напавшую на своего сожителя, задержали
18 июня в полицию поступило сообщение о том, что в квартире на улице Соо в Кивиыли 59-летняя женщина в ходе конфликта побила своего сожителя. Полиция задержала драчунью.
Злоумышленник угрожал оружием
18 июня в полицию поступило сообщение о том, что на бульваре Виру в Силламяэ неизвестный ударил 41-летнюю женщину, а затем угрожал ей предметом, похожим на оружие. Точные обстоятельства произошедшего полиция установит в рамках уголовного производства.
ТЕЛЕФОН НАМЕКОВ ПОЛИЦИИ
Номер телефона анонимных сообщений Идаской префектуры полиции - 337 2345. Намеки можно также отправлять по э-почте: vihje@ida.pol.ee.