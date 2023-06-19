Вт, 20.06.2023
Погода
Гороскоп
Игра
ПОДПИСКА
РЕДАКЦИЯ
КОНТАКТЫ
ДАТЬ ОБЪЯВЛЕНИЕ
РЕКЛАМА
EST
Искать

СВОДКА ПОЛИЦИИ ⟩ Напал на бывшую сожительницу и украл ее телефон

16-18 июня 2023 г.
Северное побережье
Facebook Twitter
Comments
Полиция. Иллюстративное фото.
Полиция. Иллюстративное фото. Фото: Arvo Meeks

16 июня в полицию поступило сообщение о том, что на улице Айа в Нарва-Йыэсуу 37-летний мужчина ударил свою бывшую сожительницу, при этом также украл у потерпевшей мобильный телефон стоимостью 850 евро.

В тойласком автобусе женщина напала на девушку

17 июня в полицию поступило сообщение о том, что в общественном транспорте в Тойла во время конфликта 62-летняя женщина ударила 18-летнюю девушку. Точные обстоятельства произошедшего полиция установит в рамках уголовного производства.

Женщину, напавшую на своего сожителя, задержали

18 июня в полицию поступило сообщение о том, что в квартире на улице Соо в Кивиыли 59-летняя женщина в ходе конфликта побила своего сожителя. Полиция задержала драчунью.

Злоумышленник угрожал оружием

18 июня в полицию поступило сообщение о том, что на бульваре Виру в Силламяэ неизвестный ударил 41-летнюю женщину, а затем угрожал ей предметом, похожим на оружие. Точные обстоятельства произошедшего полиция установит в рамках уголовного производства.

ТЕЛЕФОН НАМЕКОВ ПОЛИЦИИ

Номер телефона анонимных сообщений Идаской префектуры полиции - 337 2345. Намеки можно также отправлять по э-почте: vihje@ida.pol.ee.

Facebook Twitter
Comments

Ключевые слова

Новости
Наверх