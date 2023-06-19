СВОДКА ПОЛИЦИИ ⟩ Напал на бывшую сожительницу и украл ее телефон

В тойласком автобусе женщина напала на девушку

17 июня в полицию поступило сообщение о том, что в общественном транспорте в Тойла во время конфликта 62-летняя женщина ударила 18-летнюю девушку. Точные обстоятельства произошедшего полиция установит в рамках уголовного производства.

Женщину, напавшую на своего сожителя, задержали

18 июня в полицию поступило сообщение о том, что в квартире на улице Соо в Кивиыли 59-летняя женщина в ходе конфликта побила своего сожителя. Полиция задержала драчунью.

Злоумышленник угрожал оружием

18 июня в полицию поступило сообщение о том, что на бульваре Виру в Силламяэ неизвестный ударил 41-летнюю женщину, а затем угрожал ей предметом, похожим на оружие. Точные обстоятельства произошедшего полиция установит в рамках уголовного производства.