ГАЛЕРЕЯ ⟩ Словенский силач Кристьян Чех вписал Йыхви в историю метания диска

Словенец Кристьян Чех, чемпион мира по метанию диска, и швед Даниэль Шталь, олимпийский чемпион, еще на состоявшейся в прошлый четверг пресс-конференции в Йыхвиском волостном доме заявили, что они в очень хорошей форме, и если все остальное, например, погода и поддержка зрителей, окажутся благоприятными, то в пятницу на Йыхвиском вечере легкой атлетики они постараются метнуть диск как можно дальше.