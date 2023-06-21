МЕРОПРИЯТИЯ В ИДА-ВИРУМАА, 22.06-29.06 ⟩ Куда пойти в будни и на выходных

Пятница, 23 июня

* В Кохтла-Ярве у памятника погибшим в Ярвеском сражении Освободительной войны в 10.00 - торжественная церемония и возложение венков в честь Праздника победы.

* В Алутагузеской волости - Праздник победы: у мемориального камня в Пагари в 10.00, на Мяэтагузеском кладбище в 10.30, в Ийзаку у Алутагузеского мемориала борцам за свободу в 11.00 и у мемориала Освободительной войне на Тудулиннаском кладбище в 11.30 - возложение венков. В церемониях участвует "Кайтселийт".

* В Йыхви - празднование Дня ополчения: на парковке у Йыхвиского концертного дома с 12.00 до 14.00 - выставка оружия и техники, раздача солдатского супа; на Йыхвиской музыкальной площадке в 14.00 - построение в честь Дня ополчения, вручение уездных наград; у памятника павшим в Освободительной войне в 14.50 - поминальная церемония, прибытие и раздача огня победы местным самоуправлениям уезда.

* В Нарве на Гарнизонном кладбище в 16.30 - поминальная церемония в честь Праздника победы.

Суббота, 24 июня

* В деревне Крабули в 12.00 - Похмельный забег.

ЯАНЫ

Четверг, 22 июня

* В Кахула на площадке для праздников Суурекиви в 18.00 - летний день в родном краю. Гость-исполнитель, мастер-классы по рециклингу, яанов костер и танцульки.

* В деревне Соонурме в 18.00 - Яанов вечер. Играет "Valduri ja Ivo bänd".

* В Тойласком порту с 19.00 - Яанова ночь. James Wertz, Майт Мальтис и бенд. Вечер ведет Рональдо Сильдник.

* В Люганузе на деревенской площади в 20.00 - Яанова ночь. Танцы под музыку ансамбля "Pihlapojad".