МЕРОПРИЯТИЯ В ИДА-ВИРУМАА, 22.06-29.06 ⟩ Куда пойти в будни и на выходных

Обзор мероприятий, которые состоятся в Ида-Вирумаа с 22 по 29 июня.
КУЛЬТУРА
Воскресенье, 25 июня
* В Сака на пикниковой сцене хутора Пости в 18.00 - трио Кристьяна Юкскюла. Билет - 15 евро, со значком друга - 10 евро. Работает кафе. Автобус на концерт: 17.00 - от Йыхвиской библиотеки, 17.15 - от кохтла-ярвеского "Prestone", 17.20 - от старой кохтла-ярвеской аптеки. Информация по тел. 514 3930.
Четверг, 29 июня
* В Йыхвиском концертном доме в 19.00 - открытие фестиваля "Музыка семи городов". Выступает Таллиннский квартет саксофонистов: Олав Каземаа (сопрано-саксофон, альт-саксофон), Виллу Вески (альт-саксофон, сопрано-саксофон), Владимир Нейманн (тенор-саксофон), Йоонас Неуманн (баритон-саксофон). Билет - 13-17 евро.
СПОРТ
Четверг, 22 июня
* В Йыхви на стадионе имени Хейно Липпа в 11.00 - юношеский чемпионат Ида-Вирумаа по легкой атлетике.
* В Паннъярве в 18.00 - открытый чемпионат Алутагузе по спортивному ориентированию бегом. Информация: www.rskjohvikas.ee.
Суббота, 24 июня
* В парке деревни Сака - мемориал Майдо Кесккюла по бегу: 11.30 - забег малышей, 12.00 - старт забега на 3 км и 10 км. Регистрация на месте с 11.00. Информация по тел. 514 3930, Тоомас.
Воскресенье, 25 июня
* На Вокаском стадионе в 12.00 - Тойлаская молодежная серия, бег. Информация: www.toilasport.ee.
Вторник, 27 июня
* На тренировочном поле Йыхвиского футбольного стадиона в 18.00 - этап летнего волейбола.
Четверг, 29 июня
* В Куртна в 18.00 - чемпионат Ида-Вирумаа по велоориентированию. Информация: www.rskjohvikas.ee.
РАЗНОЕ
Четверг, 22 июня
* В Пуртсеском порту в Музее контрабанды спирта в 19.00 - "Purtse - sadam viikingite tee ääres" / "Пуртсе - порт на пути викингов". Археологи из Таллиннского университета ознакомят с исследованиями древних замков в Пуртсе и поведают древнюю историю пуртсеского края. Бесплатно.
Пятница, 23 июня
* В Кохтла-Ярве у памятника погибшим в Ярвеском сражении Освободительной войны в 10.00 - торжественная церемония и возложение венков в честь Праздника победы.
* В Алутагузеской волости - Праздник победы: у мемориального камня в Пагари в 10.00, на Мяэтагузеском кладбище в 10.30, в Ийзаку у Алутагузеского мемориала борцам за свободу в 11.00 и у мемориала Освободительной войне на Тудулиннаском кладбище в 11.30 - возложение венков. В церемониях участвует "Кайтселийт".
* В Йыхви - празднование Дня ополчения: на парковке у Йыхвиского концертного дома с 12.00 до 14.00 - выставка оружия и техники, раздача солдатского супа; на Йыхвиской музыкальной площадке в 14.00 - построение в честь Дня ополчения, вручение уездных наград; у памятника павшим в Освободительной войне в 14.50 - поминальная церемония, прибытие и раздача огня победы местным самоуправлениям уезда.
* В Нарве на Гарнизонном кладбище в 16.30 - поминальная церемония в честь Праздника победы.
Суббота, 24 июня
* В деревне Крабули в 12.00 - Похмельный забег.
ЯАНЫ
Четверг, 22 июня
* В Кахула на площадке для праздников Суурекиви в 18.00 - летний день в родном краю. Гость-исполнитель, мастер-классы по рециклингу, яанов костер и танцульки.
* В деревне Соонурме в 18.00 - Яанов вечер. Играет "Valduri ja Ivo bänd".
* В Тойласком порту с 19.00 - Яанова ночь. James Wertz, Майт Мальтис и бенд. Вечер ведет Рональдо Сильдник.
* В Люганузе на деревенской площади в 20.00 - Яанова ночь. Танцы под музыку ансамбля "Pihlapojad".
* В Кивиыли на площадке с качелями в 21.00 - Яанова ночь. Танцы под музыку ансамбля "Royal".
Пятница, 23 июня
* В Нарве в Эккекюла в 17.00 - Нарвский Яанов день. Детский спектакль, фольклорная программа и многое другое. Ансамбль "Will Black & White".
* На площадке перед клубом "Ахтме" - праздник Яанова дня: в 17.30 - сказочный спектакль для детей, в 19.00 - начало праздника, в 21.00 - зажжение костра. Информация по тел. 507 4616.
* В Вайвара на детской игровой площадке с 18.00 до 20.00 - праздник Яанова дня.
* В Силламяэ на оздоровительной трассе в 18.00 - праздник Яанова дня: концерт творческих коллективов центра культуры, поет Алексей Шилов, DJ Den Karabljoff.
* В Йыхвиском парке в 19.00 - Яанов вечер. Концерт коллективов художественной самодеятельности. Народные силовые забавы. Игры для детей. Танцы под музыку ансамблей "Starter" и "Päris Anny".
* На летней эстраде Сакаского народного дома в 19.00 - Яанов вечер. Выступает Анне Лохо. Вечер ведет Рональдо Сильдник.
* В Кохтла-Нымме в 19.00 - Яанов вечер. Ансамбль "Projekt".
* В Нарва-Йыэсуу в Светлом парке в 19.00 - праздник Яанова дня. Выступают танцевальный ансамбль "Jun-Ost", танцевальный ансамбль "Kullerkupp" и бенд "Dochka Bossa". Дискотека.
* На площадке перед клубом "Ору" в 19.00 - праздник Яанова дня. Информация по тел. 5684 2483.
* У клуба "Сомпа" в 19.30 - яанов костер. Ансамбль "Big Fish".
* В Валасте на деревенской площади в 19.00 - Яанов вечер.
* На Ийзакуском певческом поле в 20.00 - празднование Яанова дня в Алутагузеской волости. Выступления детских самодеятельных коллективов. Танцевальная музыка от Айри Аллвеэ & "Icebreakers". Вечер ведет Хейно Палль.
* В Алайыэ на деревенской площади в 20.00 - Яанов вечер. Выступает Екатерина Маргальникова. DJ Дима Клинк и Влад. Игры, соревнования, развлечения. Вечер ведет Наталья Аникина.
* В Синимяэ на площадке у Паргимяэ в 20.00 - Яанов вечер. Развлекательная программа "Laserzone" для детей, поет Мария Минич, дискотека.
* В Олгина у детского сада в 20.00 - Яанов вечер. Игры, конкурсы, соревнования для детей и взрослых. Дискотека.
* В Кохтла-Ярве в Народном парке в 20.00 - Яанов вечер. Выступают творческие коллективы Кохтла-Ярвеского центра культуры. В 21.00 - зажжение яанова костра, выступает ансамбль "Tulv". Вход бесплатный.
* В Пуртсеском сосняке в 20.00 - Яанов вечер. Музыкант Брууно, DJ Martineero.
* В деревне Крабули в 20.00 - Яанов вечер. DJ VabadKäed.
Суббота, 24 июня
* Сондаский Яан: на стадионе у общественного дома в 13.00 - футбольное сражение, на лугу у корчмы в 18.00 - зажигательная детская зона, выступают артисты самодеятельности, в 19.30 - премьера спектакля любительского театра Сондаского народного дома, в 21.00 - зажжение костра. Танцы под музыку ансамбля "Kahevahel".
* На берегу у Вокаского пруда в 19.00 - праздник Яанова дня. Музыка и DJ Риво Рехе.
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