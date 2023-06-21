СВОДКА ПОЛИЦИИ ⟩ Украден электросамокат

Мошенник выманил у женщины более 200 евро

Жительнице Нарвы позвонил неизвестный, представившийся сотрудником полиции. Мошенник заявил, что на банковском счете женщины происходят подозрительные транзакции, и попросил ее ввести PIN-коды, чтобы проверить, что произошло. Женщина так и сделала, а позже обнаружила, что со счета исчезли 220 евро.

Пострадали женщины

В воскресенье в полицию поступило сообщение о том, что на даче в Нарва-Йыэсуу 42-летний мужчина избил бывшую сожительницу.

А в понедельник в Ахтме в квартире на Ахтмеском шоссе была избита 36-летняя женщина.