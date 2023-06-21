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СВОДКА ПОЛИЦИИ ⟩ Украден электросамокат

18-19 июня 2023 г.
Северное побережье
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Полиция. Иллюстративное фото.
Полиция. Иллюстративное фото. Фото: Arvo Meeks

С лестничной клетки многоквартирного дома на улице Каяка в Силламяэ украли электросамокат стоимостью 500 евро.

Мошенник выманил у женщины более 200 евро

Жительнице Нарвы позвонил неизвестный, представившийся сотрудником полиции. Мошенник заявил, что на банковском счете женщины происходят подозрительные транзакции, и попросил ее ввести PIN-коды, чтобы проверить, что произошло. Женщина так и сделала, а позже обнаружила, что со счета исчезли 220 евро.

Пострадали женщины

В воскресенье в полицию поступило сообщение о том, что на даче в Нарва-Йыэсуу 42-летний мужчина избил бывшую сожительницу.

А в понедельник в Ахтме в квартире на Ахтмеском шоссе была избита 36-летняя женщина.

ТЕЛЕФОН НАМЕКОВ ПОЛИЦИИ

Номер телефона анонимных сообщений Идаской префектуры полиции - 337 2345. Намеки можно также отправлять по э-почте: vihje@ida.pol.ee.

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