Нестабильность в России: на восточной границе Эстонии объявлено об усилении контроля

Премьер-министр Кая Каллас прокомментировала события в России, заверив, что они не представляют собой угрозы для Эстонии. Об этом сообщает Rus.ERR.
"Опасности для Эстонии из-за того, что происходит в России, нет. Наши учреждения безопасности выполняют свою работу, мы внимательно следим за развитием событий в России и взаимодействуем с союзниками и партнерами", - написала Каллас в субботу в социальных сетях.
"Мы также усилили контроль на восточной границе Эстонии. Министерство иностранных дел настоятельно рекомендует воздержаться от поездок в Россию, а тех граждан ЭР, которые временно находятся там, просят вернуться в Эстонию", - добавил премьер-министр, слова которой приводит новостной портал Rus.ERR.
Как известно, в России с вечера пятницы начал активно развиваться конфликт между лидером ЧВК "Вагнер" Евгением Пригожиным, воюющим против Украины, и федеральными властями страны. Пригожин объявил о начале похода на Москву, в ответ на что в российской столице введен особый антитеррористический режим и с экстренным обращением ко всем гражданам России обратился президент Владимир Путин.