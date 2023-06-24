Нестабильность в России: на восточной границе Эстонии объявлено об усилении контроля

"Опасности для Эстонии из-за того, что происходит в России, нет. Наши учреждения безопасности выполняют свою работу, мы внимательно следим за развитием событий в России и взаимодействуем с союзниками и партнерами", - написала Каллас в субботу в социальных сетях.

"Мы также усилили контроль на восточной границе Эстонии. Министерство иностранных дел настоятельно рекомендует воздержаться от поездок в Россию, а тех граждан ЭР, которые временно находятся там, просят вернуться в Эстонию", - добавил премьер-министр, слова которой приводит новостной портал Rus.ERR.