СПАСАТЕЛИ ⟩ Злые чайки угрожали детям и взрослым

Утром 22 июня в центр тревоги поступило сообщение о том, что на территории детского сада на улице Выйду в Кивиыли большие злобные чайки охраняют птенца и не дают детям спокойно играть. Спасатели вернули птенца чайки обратно в природу.
24 июня в обеденное время поступило сообщение о том, что с крыши магазина, расположенного на Таллиннском шоссе в Нарве, упали птенцы чаек, и большие чайки, защищая птенцов, атакуют посетителей магазина. Прибывшие спасатели помогли птенцам вернуться в гнездо, и напряженная ситуация разрешилась.
В Йыхви сгорел сарай
Вечером 24 июня в центр тревоги поступило сообщение о том, что на улице Раху в Йыхви горит открытым пламенем сарай рядом с жилыми домами. Спасатели потушили пожар, но огонь полностью уничтожил сарай. Причина возгорания пока не известна.
На мужчину упала стена
Вечером 24 июня в центр тревоги поступило сообщение о том, что при сносе дома на улице Хоови в городе Нарва на молодого человека упала бетонная стена. Спасатели помогли мужчине выбраться из-под стены и передали его скорой помощи. В помощи медиков нуждался и сам звонивший, у которого были повреждены колени.
В Пюсси горели гаражи
24 июня в 03.46 поступило сообщение о том, что в городе Пюсси волости Люганузе загорелся гараж. Спасатели, прибывшие на место, обнаружили, что горят два гаража, расположенные в непосредственной близости от частных домов и деревьев. Спасательная команда потушила пожар в 04.42, деревья и постройки не пострадали. Причина возгорания выясняется.