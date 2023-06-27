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СПАСАТЕЛИ ⟩ Злые чайки угрожали детям и взрослым

22-24 июня 2023 г.
Северное побережье
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Машина спасателей.
Машина спасателей. Фото: Peeter Lilleväli / Põhjarannik

Утром 22 июня в центр тревоги поступило сообщение о том, что на территории детского сада на улице Выйду в Кивиыли большие злобные чайки охраняют птенца и не дают детям спокойно играть. Спасатели вернули птенца чайки обратно в природу.

24 июня в обеденное время поступило сообщение о том, что с крыши магазина, расположенного на Таллиннском шоссе в Нарве, упали птенцы чаек, и большие чайки, защищая птенцов, атакуют посетителей магазина. Прибывшие спасатели помогли птенцам вернуться в гнездо, и напряженная ситуация разрешилась. 

В Йыхви сгорел сарай

Вечером 24 июня в центр тревоги поступило сообщение о том, что на улице Раху в Йыхви горит открытым пламенем сарай рядом с жилыми домами. Спасатели потушили пожар, но огонь полностью уничтожил сарай. Причина возгорания пока не известна. 

На мужчину упала стена

Вечером 24 июня в центр тревоги поступило сообщение о том, что при сносе дома на улице Хоови в городе Нарва на молодого человека упала бетонная стена. Спасатели помогли мужчине выбраться из-под стены и передали его скорой помощи. В помощи медиков нуждался и сам звонивший, у которого были повреждены колени. 

В Пюсси горели гаражи

24 июня в 03.46 поступило сообщение о том, что в городе Пюсси волости Люганузе загорелся гараж. Спасатели, прибывшие на место, обнаружили, что горят два гаража, расположенные в непосредственной близости от частных домов и деревьев. Спасательная команда потушила пожар в 04.42, деревья и постройки не пострадали. Причина возгорания выясняется.

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