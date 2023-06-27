СПАСАТЕЛИ ⟩ Злые чайки угрожали детям и взрослым

24 июня в обеденное время поступило сообщение о том, что с крыши магазина, расположенного на Таллиннском шоссе в Нарве, упали птенцы чаек, и большие чайки, защищая птенцов, атакуют посетителей магазина. Прибывшие спасатели помогли птенцам вернуться в гнездо, и напряженная ситуация разрешилась.

В Йыхви сгорел сарай

Вечером 24 июня в центр тревоги поступило сообщение о том, что на улице Раху в Йыхви горит открытым пламенем сарай рядом с жилыми домами. Спасатели потушили пожар, но огонь полностью уничтожил сарай. Причина возгорания пока не известна.

На мужчину упала стена

Вечером 24 июня в центр тревоги поступило сообщение о том, что при сносе дома на улице Хоови в городе Нарва на молодого человека упала бетонная стена. Спасатели помогли мужчине выбраться из-под стены и передали его скорой помощи. В помощи медиков нуждался и сам звонивший, у которого были повреждены колени.

В Пюсси горели гаражи