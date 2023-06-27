СВОДКА ПОЛИЦИИ ⟩ Поножовщина в Силламяэ и Каукси

24 июня в полицию поступило сообщение о том, что в квартире на улице Кеск в Силламяэ 39-летняя женщина ударила своего сожителя острым предметом. Мужчину доставили в больницу для осмотра. Полиция задержала женщину.
В тот же день поступило сообщение о том, что в деревне Каукси волости Алутагузе 45-летний мужчина ударил острым предметом 46-летнего мужчину. Скорая помощь увезла пострадавшего в больницу. Полиция задержала драчуна.
Случаи насилия на улицах
24 июня в полицию поступило сообщение о том, что в деревне Эдизе Йыхвиской волости неизвестные побили 44-летнего мужчину. Скорая помощь осмотрела мужчину на месте.
В тот же день стало известно, что в Кохтла-Нымме Тойлаской волости неизвестный ударил 60-летнюю женщину.
25 июня в полицию поступило сообщение о том, что в деревне Козе Йыхвиской волости неизвестный поколотил 36-летнего мужчину. Пострадавшего доставили в больницу.
В тот же день стало известно, что на Кескаллеэ в Кохтла-Ярве произошел конфликт между тремя мужчинами. Полиция задержала 40-летнего мужчину, зачинщика конфликта.
Конкретные обстоятельства случившегося полиция установит в рамках уголовного производства.
Из гаража украли кроссовый мотоцикл
20 июня в полицию поступило сообщение о том, что из незапертого гаража в деревне Сомпа Йыхвиской волости был украден кроссовый мотоцикл. Ущерб от кражи составляет 800 евро.
Мошенники выманили деньги у нарвитянки
В полицию обратилась проживающая в Нарве женщина, которой позвонил мошенник, представившийся сотрудником полиции и заявивший, что на ее имя пытаются взять кредит. Мошенник направил женщину к псевдосотруднику банка, который попросил женщину для защиты ее банковского счета ввести PIN-коды Smart-ID, что она и сделала. Позже потерпевшая обнаружила, что с ее банковского счета исчезли 1500 евро.
ТЕЛЕФОН НАМЕКОВ ПОЛИЦИИ
Номер телефона анонимных сообщений Идаской префектуры полиции - 337 2345. Намеки можно также отправлять по э-почте: vihje@ida.pol.ee.