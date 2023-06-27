СВОДКА ПОЛИЦИИ ⟩ Поножовщина в Силламяэ и Каукси

В тот же день поступило сообщение о том, что в деревне Каукси волости Алутагузе 45-летний мужчина ударил острым предметом 46-летнего мужчину. Скорая помощь увезла пострадавшего в больницу. Полиция задержала драчуна.

Случаи насилия на улицах

24 июня в полицию поступило сообщение о том, что в деревне Эдизе Йыхвиской волости неизвестные побили 44-летнего мужчину. Скорая помощь осмотрела мужчину на месте.

В тот же день стало известно, что в Кохтла-Нымме Тойлаской волости неизвестный ударил 60-летнюю женщину.

25 июня в полицию поступило сообщение о том, что в деревне Козе Йыхвиской волости неизвестный поколотил 36-летнего мужчину. Пострадавшего доставили в больницу.

В тот же день стало известно, что на Кескаллеэ в Кохтла-Ярве произошел конфликт между тремя мужчинами. Полиция задержала 40-летнего мужчину, зачинщика конфликта.

Конкретные обстоятельства случившегося полиция установит в рамках уголовного производства.

Из гаража украли кроссовый мотоцикл

20 июня в полицию поступило сообщение о том, что из незапертого гаража в деревне Сомпа Йыхвиской волости был украден кроссовый мотоцикл. Ущерб от кражи составляет 800 евро.

Мошенники выманили деньги у нарвитянки

В полицию обратилась проживающая в Нарве женщина, которой позвонил мошенник, представившийся сотрудником полиции и заявивший, что на ее имя пытаются взять кредит. Мошенник направил женщину к псевдосотруднику банка, который попросил женщину для защиты ее банковского счета ввести PIN-коды Smart-ID, что она и сделала. Позже потерпевшая обнаружила, что с ее банковского счета исчезли 1500 евро.