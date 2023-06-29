СПАСАТЕЛИ ⟩ Спустя несколько дней яанов костер снова разгорелся

Спасатели предупреждают, что хотя Яанов день в этом году прошел, но достаточно даже умеренного порыва ветра, чтобы не потушенные должным образом угли в костровой чаше, оставленной без присмотра, снова воспламенились. Поэтому необходимо следить за костровой чашей, с виду не опасной, а также спасатели напоминают, что с 14 июня в Эстонии действует пожароопасный период, а значит, разведение костров на природе запрещено.