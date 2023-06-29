СПАСАТЕЛИ ⟩ Спустя несколько дней яанов костер снова разгорелся

Вечером 27 июня поступило сообщение, что в поселке Кохтла-Нымме Тойлаской волости вновь дымится разводившийся на Яанов день костер.
Прибывшие спасатели его потушили.
Спасатели предупреждают, что хотя Яанов день в этом году прошел, но достаточно даже умеренного порыва ветра, чтобы не потушенные должным образом угли в костровой чаше, оставленной без присмотра, снова воспламенились. Поэтому необходимо следить за костровой чашей, с виду не опасной, а также спасатели напоминают, что с 14 июня в Эстонии действует пожароопасный период, а значит, разведение костров на природе запрещено.
Чтобы помочь больной женщине, пришлось лезть через окно
27 июня в первой половине дня в центр тревоги поступило сообщение, что в деревне Катазе волости Алутагузе больная пожилая женщина не в состоянии самостоятельно открыть дверь медикам скорой помощи. На место прибыли спасатели, которые проникли к помещение через окно и передали женщину медикам.