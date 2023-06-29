Чт, 29.06.2023
Погода
Гороскоп
Игра
ПОДПИСКА
РЕДАКЦИЯ
КОНТАКТЫ
ДАТЬ ОБЪЯВЛЕНИЕ
РЕКЛАМА
EST
Искать

СПАСАТЕЛИ ⟩ Спустя несколько дней яанов костер снова разгорелся

Северное побережье
Facebook Twitter
Comments
Машина спасателей. Снимок иллюстративный.
Машина спасателей. Снимок иллюстративный. Фото: Ilja Smirnov /Põhjarannik

Вечером 27 июня поступило сообщение, что в поселке Кохтла-Нымме Тойлаской волости вновь дымится разводившийся на Яанов день костер.

Прибывшие спасатели его потушили.

Спасатели предупреждают, что хотя Яанов день в этом году прошел, но достаточно даже умеренного порыва ветра, чтобы не потушенные должным образом угли в костровой чаше, оставленной без присмотра, снова воспламенились. Поэтому необходимо следить за костровой чашей, с виду не опасной, а также спасатели напоминают, что с 14 июня в Эстонии действует пожароопасный период, а значит, разведение костров на природе запрещено. 

Чтобы помочь больной женщине, пришлось лезть через окно

27 июня в первой половине дня в центр тревоги поступило сообщение, что в деревне Катазе волости Алутагузе больная пожилая женщина не в состоянии самостоятельно открыть дверь медикам скорой помощи. На место прибыли спасатели, которые проникли к помещение через окно и передали женщину медикам.

Facebook Twitter
Comments

Ключевые слова

Новости
Наверх