МЕРОПРИЯТИЯ В ИДА-ВИРУМАА, 29.06-06.07 ⟩ Куда пойти в будни и на выходных

Понедельник, 3 июля

* В Йыхви в Михайловской церкви в 19.00 в рамках фестиваля "Музыка семи городов" - концерт: камерный хор "Kolm Lindu". В программе мотеты Антона Брукнера и светские песнопения Кирилла Креэка. Билет - 7 евро.

Trio Kelp/Borka/Rämmal Фото: jazzkaar.ee

* В Нарва-Йыэсуу в ресторане "Meloodia" спа-отеля "Meresuu" в 20.00 в рамках фестиваля "Музыка семи городов" - концерт: "Kelp/Borka/Rämmal Trio". Вход бесплатный.

Среда, 5 июля

* На мызе Иллука в 19.00 в рамках фестиваля "Музыка семи городов" - концерт: "Sädelev Broadway" / "Сияющий Бродвей": Лаури Лийв (вокал) и Йохан Рандвере (рояль). Билет - 10 евро.

Отт Лепланд. Фото: Aivo Kallas

* В Лиймала на открытой сцене виллы "Tulivee" на пляже в 19.00 в рамках фестиваля "Музыка семи городов" - концерт: Отт Лепланд. Билет - 13-17 евро.

Четверг, 6 июля

* В Азери во дворе здания школы в 19.00 в рамках фестиваля "Музыка семи городов" - концерт: Лаура и Якко Мальтис (клавишные). Билет - 10 евро.

* В Нарве во дворе театрального центра "Vaba Lava" в 19.00 в рамках фестиваля "Музыка семи городов" - концерт: Яак Соояэр (гитара), Aра Яралян (контрабас) и Маркку Оунаскари (барабаны). Вход бесплатный.

* В Йыхвиском парке в 19.00 - летняя музыка в Йыхвиском парке: концерт "Muusika meie südames" / "Музыка в наших сердцах". Ансамбль "Lonitseera" совместно с танцевальной труппой "Lady Dance".

СПОРТ

Четверг, 29 июня

* На Кивиылиском стадионе в 18.00 - чемпионат Эстонии по футболу, первая лига: ФК "Alliance" (Ида-Вирумаа) - ФК "Nõmme United".