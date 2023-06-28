МЕРОПРИЯТИЯ В ИДА-ВИРУМАА, 29.06-06.07 ⟩ Куда пойти в будни и на выходных

Обзор мероприятий, которые состоятся в Ида-Вирумаа с 29 июня по 6 июля.
КУЛЬТУРА
Четверг, 29 июня
* В читальном зале Кохтла-Ярвеской центральной библиотеки (ул. Тууслари, 19) в 15.00 - встреча с музеологом Эдуардом Крампом. Лекция о картинах Николая Рериха из серии "Знамена Востока" - загадки чисел".
* В Йыхвиском концертном доме в 19.00 - открытие фестиваля "Музыка семи городов". Выступает Таллиннский квартет саксофонистов: Олав Каземаа (сопрано-саксофон, альт-саксофон), Виллу Вески (альт-саксофон, сопрано-саксофон), Владимир Нейманн (тенор-саксофон), Йоонас Неуманн (баритон-саксофон). Билет - 13-17 евро.
Суббота, 1 июля
* В Кохтла-Ярве на площади перед зданием горуправления в 15.00 в рамках фестиваля "Музыка семи городов" - концерт: бенд "@itude". "@itude" - диско-, поп- и техно-группа, состоящая из исполнителей на духовых инструментах и перкуссионистов, способная заменить диджеев на открытом воздухе и без электричества. Вход бесплатный.
* В Кохтла-Ярвеском центре культуры в 17.00 - "Rõõmusta!" / "Радуйся!", концерт молодежного вокального ансмбля "Illusio". Билет - 3 евро.
* В Нарве в концертном зале "Женева" в 18.00 - концерт "Klassika kütkes" / "В плену классики". Выступают Павел Верников (скрипка), Светлана Макарова (скрипка) и Нарвский симфонический оркестр.
* В Тойла во дворе Белой виллы в 20.00 в рамках фестиваля "Музыка семи городов" - концерт: струнный квартет "Prezioso". В программе Бах, Моцарт, Дворжак, Эльгар, Ряэтс, Валгре, Портер. Билет - 8-10 евро.
* В Тойла на зеленом газоне у кафе "Pargi kohvik" в Оруском парке в 22.30 в рамках фестиваля "Музыка семи городов" - ночной киносеанс: "Suvitajad". Бесплатно.
Воскресенье, 2 июля
* На мызе Сака в 15.00 в рамках фестиваля "Музыка семи городов" - концерт Лотте и Роози для всей семьи. Билет - 8-12 евро, для детей до 3 лет (включительно) - бесплатно.
Понедельник, 3 июля
* В Йыхви в Михайловской церкви в 19.00 в рамках фестиваля "Музыка семи городов" - концерт: камерный хор "Kolm Lindu". В программе мотеты Антона Брукнера и светские песнопения Кирилла Креэка. Билет - 7 евро.
* В Нарва-Йыэсуу в ресторане "Meloodia" спа-отеля "Meresuu" в 20.00 в рамках фестиваля "Музыка семи городов" - концерт: "Kelp/Borka/Rämmal Trio". Вход бесплатный.
Среда, 5 июля
* На мызе Иллука в 19.00 в рамках фестиваля "Музыка семи городов" - концерт: "Sädelev Broadway" / "Сияющий Бродвей": Лаури Лийв (вокал) и Йохан Рандвере (рояль). Билет - 10 евро.
* В Лиймала на открытой сцене виллы "Tulivee" на пляже в 19.00 в рамках фестиваля "Музыка семи городов" - концерт: Отт Лепланд. Билет - 13-17 евро.
Четверг, 6 июля
* В Азери во дворе здания школы в 19.00 в рамках фестиваля "Музыка семи городов" - концерт: Лаура и Якко Мальтис (клавишные). Билет - 10 евро.
* В Нарве во дворе театрального центра "Vaba Lava" в 19.00 в рамках фестиваля "Музыка семи городов" - концерт: Яак Соояэр (гитара), Aра Яралян (контрабас) и Маркку Оунаскари (барабаны). Вход бесплатный.
* В Йыхвиском парке в 19.00 - летняя музыка в Йыхвиском парке: концерт "Muusika meie südames" / "Музыка в наших сердцах". Ансамбль "Lonitseera" совместно с танцевальной труппой "Lady Dance".
СПОРТ
Четверг, 29 июня
* На Кивиылиском стадионе в 18.00 - чемпионат Эстонии по футболу, первая лига: ФК "Alliance" (Ида-Вирумаа) - ФК "Nõmme United".
* В Нарве на стадионе "Фама" в 18.00 - чемпионат Эстонии по футболу, первая лига В: ФК "Narva Trans U21" - ФК "Tallinna Kalev U21".
* В Куртна в 18.00 - чемпионат Ида-Вирумаа по велоориентированию. Информация: www.rskjohvikas.ee.
Суббота, 1 июля
* В Йыхвиском общественном доме в 10.00 - этап серийного турнира шашечного клуба "Into".
* На Йыхвиской площадке для пляжного волейбола в 10.00 - этап смешанного волейбола.
Воскресенье, 2 июля
* На пляже в Тойла в 10.00 - турнир по пляжному волейболу. Информация: www.toilasport.ee.
* В Силламяэ на территории спорткомплекса "Калев" в 12.00 - семейный спортивный день.
Понедельник, 3 июля
* В Нарве на стадионе "Фама" в 19.00 - чемпионат Эстонии по футболу, первая лига В: ФК "Narva Trans U21" - ФК "Tammeka U21" (Тарту).
Вторник, 4 июля
* На тренировочном поле Йыхвиского футбольного стадиона в 18.00 - этап летней волейбольной серии.
* На роллерной трассе в Мяэтагузе в 18.30 - этап Ида-Вирумааской роллерной серии.
Четверг, 6 июля
* На Вокаской оздоровительной трассе в 17.45 - этап Ида-Вирумааских веловечеров.
РАЗНОЕ
Пятница, 30 июня
* В Силламяэ с 9.30 - Дни города и моря; день 1-й. Программа мероприятий: sillamae.ee.
Суббота, 1 июля
* В Силламяэ с 9.00 - Дни города и моря; день 2-й. Программа мероприятий: sillamae.ee.
* В парке мызы Майдла с 15.30 - День Люганузеской волости: мотошествие, выставка мототехники, концерты, занятия для детей и другое. Вход бесплатный.
Воскресенье, 2 июля
* В Силламяэ с 9.00 - Дни города и моря; день 3-й. Программа мероприятий: sillamae.ee.
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