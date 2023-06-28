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СВОДКА ПОЛИЦИИ ⟩ Пострадала пьяная самокатчица

Северное побережье
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Полиция. Снимок иллюстративный.
Полиция. Снимок иллюстративный. Фото: Dmitri Kotjuh / Järva Teataja

Около полуночи 27 июня 58-летняя пьяная женщина упала, катаясь на электросамокате по бульвару Вабадузе в городе Нарва-Йыэсуу, когда заметила автомобиль "Toyota Avensis", который остановился, чтобы уступить ей дорогу.

Столкновения с автомобилем не было. Самокатчицу доставили в больницу.

В Нарве избили пожилую женщину

27 июня в полицию поступило сообщение о том, что на улице Кереса в Нарве избита 73-летняя женщина. Точные обстоятельства произошедшего полиция выяснит в рамках уголовного производства.

В Кохтла-Ярве украли кухонную технику и продукты

26 июня в полицию поступило сообщение о том, что в квартире на улице Олеви в Кохтла-Ярве разбито окно и оттуда украдены газовый бойлер, кухонная техника и продукты. Ущерб от кражи составляет 300 евро.

Сетевая мошенница украла у силламяэски деньги

В полицию обратилась жительница Силламяэ, которая продавала товары через "Facebook Marketplacе". С ней связалась другая женщина, выразившая желание купить товар. Мошенница отправила продавцу ссылку, которую потерпевшая открыла. Потерпевшая ввела по открытой ссылке данные своего Mobile-ID, а позже обнаружила, что с ее банковского счета исчезли 400 евро.

Из экскаватора украли камеру

27 июня в полицию поступило сообщение о краже видеокамеры из кабины экскаватора в деревне Вазавере Алутагузеской волости. Ущерб от кражи составляет 400 евро.

ТЕЛЕФОН НАМЕКОВ ПОЛИЦИИ

Номер телефона анонимных сообщений Идаской префектуры полиции - 337 2345. Намеки можно также отправлять по э-почте: vihje@ida.pol.ee.

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