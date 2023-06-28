СВОДКА ПОЛИЦИИ ⟩ Пострадала пьяная самокатчица

Около полуночи 27 июня 58-летняя пьяная женщина упала, катаясь на электросамокате по бульвару Вабадузе в городе Нарва-Йыэсуу, когда заметила автомобиль "Toyota Avensis", который остановился, чтобы уступить ей дорогу.
Столкновения с автомобилем не было. Самокатчицу доставили в больницу.
В Нарве избили пожилую женщину
27 июня в полицию поступило сообщение о том, что на улице Кереса в Нарве избита 73-летняя женщина. Точные обстоятельства произошедшего полиция выяснит в рамках уголовного производства.
В Кохтла-Ярве украли кухонную технику и продукты
26 июня в полицию поступило сообщение о том, что в квартире на улице Олеви в Кохтла-Ярве разбито окно и оттуда украдены газовый бойлер, кухонная техника и продукты. Ущерб от кражи составляет 300 евро.
Сетевая мошенница украла у силламяэски деньги
В полицию обратилась жительница Силламяэ, которая продавала товары через "Facebook Marketplacе". С ней связалась другая женщина, выразившая желание купить товар. Мошенница отправила продавцу ссылку, которую потерпевшая открыла. Потерпевшая ввела по открытой ссылке данные своего Mobile-ID, а позже обнаружила, что с ее банковского счета исчезли 400 евро.
Из экскаватора украли камеру
27 июня в полицию поступило сообщение о краже видеокамеры из кабины экскаватора в деревне Вазавере Алутагузеской волости. Ущерб от кражи составляет 400 евро.
ТЕЛЕФОН НАМЕКОВ ПОЛИЦИИ
Номер телефона анонимных сообщений Идаской префектуры полиции - 337 2345. Намеки можно также отправлять по э-почте: vihje@ida.pol.ee.