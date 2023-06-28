СВОДКА ПОЛИЦИИ ⟩ Пострадала пьяная самокатчица

Столкновения с автомобилем не было. Самокатчицу доставили в больницу.

В Нарве избили пожилую женщину

27 июня в полицию поступило сообщение о том, что на улице Кереса в Нарве избита 73-летняя женщина. Точные обстоятельства произошедшего полиция выяснит в рамках уголовного производства.

В Кохтла-Ярве украли кухонную технику и продукты

26 июня в полицию поступило сообщение о том, что в квартире на улице Олеви в Кохтла-Ярве разбито окно и оттуда украдены газовый бойлер, кухонная техника и продукты. Ущерб от кражи составляет 300 евро.

Сетевая мошенница украла у силламяэски деньги

В полицию обратилась жительница Силламяэ, которая продавала товары через "Facebook Marketplacе". С ней связалась другая женщина, выразившая желание купить товар. Мошенница отправила продавцу ссылку, которую потерпевшая открыла. Потерпевшая ввела по открытой ссылке данные своего Mobile-ID, а позже обнаружила, что с ее банковского счета исчезли 400 евро.

Из экскаватора украли камеру

27 июня в полицию поступило сообщение о краже видеокамеры из кабины экскаватора в деревне Вазавере Алутагузеской волости. Ущерб от кражи составляет 400 евро.