ПЕРЕДОВИЦА ⟩ Завод как отсчет нового дыхания Ида-Вирумаа

400 новых рабочих мест, где зарплата не может быть ниже средней по Эстонии, - это уже само по себе окажет большое и положительное воздействие как на трудовую занятость в регионе, на благосостояние людей, так и на доходы местных самоуправлений.

Подобного масштаба успешных событий в последние пять-шесть лет в Ида-Вирумаа не наблюдалось, скорее, одна за другой шли грустные новости, будь то большие сокращения на шахтах и электростанциях по причине климатической политики, в логистике, в туризме и других сферах, которые вызваны были как эпидемией коронавируса, так и нападением России на Украину. Как следствие, Ида-Вирумаа продолжал оставаться регионом с самым высоким в Эстонии уровнем безработицы.

Создание завода может стать поворотным пунктом, где экономический спад уезда сменяется подъемом. Важно и то, что рождается завод при поддержке фонда справедливого перехода, а это, в свою очередь, показывает, что фонд способен помогать. Надо надеяться, что по примеру этого завода оживится деятельность и других крупных предприятий.