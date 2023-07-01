СВОДКА ПОЛИЦИИ ⟩ Продававший детскую коляску мужчина остался без денег

Женщина отправила мужчине ссылку, где ему нужно было ввести данные своей банковской карты, чтобы она могла отправить ему деньги. Затем мужчина решил проверить, поступили ли деньги, и выяснилось, что с его счета исчезло 300 евро.

В Силламяэ порезали мужчину

28 июня в полицию сообщили, что на улице Кеск в Силламяэ 38-летний мужчина нанес острым предметом удар 33-летнему мужчине. Скорая помощь отправила пострадавшего в больницу. Полиция задержала злоумышленника.

В Йыхви напали на мужчину

29 июня в полицию сообщили, что в Йыхви на улице Металли 21-летний мужчина избил 43-летнего мужчину.

Со стройки украдены рабочие инструменты

27 июня поступило сообщение, что в Ахмте со строительного объекта украдены рабочие инструменты, удлинители, уровни и лестницы. Сумма ущерба - 2600 евро.