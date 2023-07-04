Вт, 4.07.2023
Погода
Гороскоп
Игра
ПОДПИСКА
РЕДАКЦИЯ
КОНТАКТЫ
ДАТЬ ОБЪЯВЛЕНИЕ
РЕКЛАМА
EST
Искать
Для подписчиков

В городской управе Кохтла-Ярве с июля исчезло 18 рабочих мест

Эрик Гамзеев
, журналист
Facebook Twitter
Comments
По словам Вирве Линдер, сокращение рабочих мест крайне необходимо для того, чтобы Кохтла-Ярве как город мог развиваться.
По словам Вирве Линдер, сокращение рабочих мест крайне необходимо для того, чтобы Кохтла-Ярве как город мог развиваться. Фото: Matti Kämärä / Põhjarannik

Городская управа Кохтла-Ярве получила от горсобрания разрешение на сокращение 18 должностей в городской управе с 1 июля.

По сравнению с первым чтением количество рабочих мест, подлежащих сокращению, уменьшилось на два, поскольку, по словам мэра Вирве Линдер, выяснилось, что в летний период у специалистов по хозяйственным вопросам двух городских частей остается широкое поле деятельности и сохранить эти рабочие места - в интересах горожан.

Согласно законопроекту, представленному горуправой, например, в финансовой службе сократят шесть рабочих мест, в том числе пять бухгалтеров, в городской канцелярии - также шесть рабочих мест, в том числе четыре уборщицы, и в службе хозяйственной сферы и развития - три рабочих места. Сократят одного информационного работника, находящегося в непосредственном подчинении мэра. Городская управа также отказывается от одного главного специалиста по образованию. По словам Линдер, сокращение коснется 12 сотрудников, так как шесть сокращаемых вакансий в настоящее время не замещены.

Facebook Twitter
Comments

Ключевые слова

Новости
Наверх