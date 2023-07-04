В городской управе Кохтла-Ярве с июля исчезло 18 рабочих мест

По сравнению с первым чтением количество рабочих мест, подлежащих сокращению, уменьшилось на два, поскольку, по словам мэра Вирве Линдер, выяснилось, что в летний период у специалистов по хозяйственным вопросам двух городских частей остается широкое поле деятельности и сохранить эти рабочие места - в интересах горожан.

Согласно законопроекту, представленному горуправой, например, в финансовой службе сократят шесть рабочих мест, в том числе пять бухгалтеров, в городской канцелярии - также шесть рабочих мест, в том числе четыре уборщицы, и в службе хозяйственной сферы и развития - три рабочих места. Сократят одного информационного работника, находящегося в непосредственном подчинении мэра. Городская управа также отказывается от одного главного специалиста по образованию. По словам Линдер, сокращение коснется 12 сотрудников, так как шесть сокращаемых вакансий в настоящее время не замещены.