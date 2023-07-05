МЕРОПРИЯТИЯ В ИДА-ВИРУМАА, 06.07-13.07 ⟩ Куда пойти в будни и на выходных

КУЛЬТУРА

Четверг, 6 июля

* В Азери во дворе здания школы в 19.00 в рамках фестиваля "Музыка семи городов" - концерт: Лаура и Якко Мальтис (клавишные). Билет - 10 евро.

* В Нарве во дворе театрального центра "Vaba Lava" в 19.00 в рамках фестиваля "Музыка семи городов" - концерт: Яак Соояэр (гитара), Aра Яралян (контрабас) и Маркку Оунаскари (барабаны). Вход бесплатный.

* В Йыхвиском парке в 19.00 - летняя музыка в Йыхвиском парке: концерт "Muusika meie südames" / "Музыка в наших сердцах". Ансамбль "Lonitseera" совместно с танцевальной труппой "Lady Dance".

Пятница, 7 июля

* На пляже в Каукси с 19.00 - фестиваль "Mägede hääl" / "Голос гор"; день первый. Билет на один день - 35 евро, билет на два дня - 64 евро. Информация и программа фестиваля: magedehaal.ee.

* На певческой сцене в Тойла с 20.30 - концерт: ансамбль "Bad Boys Blue" и лучшая английская трибьют-группа "Queen" - "Majesty / A Tribute to Queen". Вход - с 19.00. Билет - 30 евро.

Суббота, 8 июля

* На пляже в Каукси с 12.00 - фестиваль "Mägede hääl" / "Голос гор"; день второй. Билет на один день - 35 евро, билет на два дня - 64 евро. Информация и программа фестиваля: magedehaal.ee.

* На мызе Майдла в 12.00 - вечер немецкой камерной музыки: Тийт Томп (рояль) и Никлас Шрёдер (виолончель; Германия). Вход по билету на посещение забытых мыз (5 евро для взрослых, 2 евро для детей и пенсионеров, 8 евро для семей).