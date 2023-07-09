Вс, 9.07.2023
Погода
Гороскоп
Игра
ПОДПИСКА
РЕДАКЦИЯ
КОНТАКТЫ
ДАТЬ ОБЪЯВЛЕНИЕ
РЕКЛАМА
EST
Искать

В Нарве горела машина

Эрик Калда
Facebook Twitter
Comments
В Нарве горела машина.
В Нарве горела машина. Фото: Спасательный департамент

В воскресенье в Нарве загорелся автомобиль, вероятно, из-за неисправности электросистемы.

9 июля в 12.25 в центр тревоги поступило сообщение о возгорании автомобиля у дома на улице Мыйза 2 в Нарве.

Прибывшим на место спасателям удалось потушить возгорание.

Люди в пожаре не пострадали.

По предварительным данным, возгорание началось в электросистеме автомобиля.

Facebook Twitter
Comments

Ключевые слова

Новости
Наверх