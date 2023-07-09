Северное побережьеНовостиВ Нарве горела машинаЭрик Калда9 июля 2023, 13:47Facebook TwitterComments В Нарве горела машина. Фото: Спасательный департаментВ воскресенье в Нарве загорелся автомобиль, вероятно, из-за неисправности электросистемы.9 июля в 12.25 в центр тревоги поступило сообщение о возгорании автомобиля у дома на улице Мыйза 2 в Нарве.Прибывшим на место спасателям удалось потушить возгорание.Люди в пожаре не пострадали.По предварительным данным, возгорание началось в электросистеме автомобиля.Facebook TwitterComments Ключевые слова Нарватревоганарвецентр тревогиПрибывшим Pекомендуем