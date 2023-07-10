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СВОДКА ПОЛИЦИИ ⟩ Женщина избила сожителя

8-10 июля 2023 г.
Северное побережье
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Полиция. Снимок иллюстративный.
Полиция. Снимок иллюстративный. Фото: Dmitri Kotjuh / Järva Teataja

В воскресенье в полицию поступило сообщение о том, что 27-летняя женщина из волости Алутагузе ударила своего партнера во время ссоры.

Уголовное дело также возбуждено по факту драки между двумя пьяными мужчинами, вспыхнувшей в Кохтла-Нымме в воскресенье, и по делу, имевшему место в субботу в Кохтла-Ярве, где 35-летний мужчина избил 33-летнего на улице Оутокумпу.

Вор пробрался в дом в Кукрузе

В пятницу выяснилось, что в Кукрузе вор разбил окно, пробрался через него в дом и вынес оттуда строительные материалы, инструменты и колеса.

Граждан семи стран отправили обратно в Россию

В выходные пограничники отправили 25 человек обратно в Россию с погранперехода "Нарва-1". Среди них восемь граждан России, семеро - Украины, шестеро - Молдавии, а также по одному гражданину Израиля, Америки, Казахстана и Сербии.

У этих людей не было соответствующих документов для въезда в Эстонию, они давали неясные объяснения о цели поездки, либо в ходе собеседования было установлено, что лицо может представлять угрозу общественному порядку или безопасности нашей страны.

ТЕЛЕФОН НАМЕКОВ ПОЛИЦИИ

Номер телефона анонимных сообщений Идаской префектуры полиции - 337 2345. Намеки можно также отправлять по э-почте: vihje@ida.pol.ee.

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