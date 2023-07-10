СВОДКА ПОЛИЦИИ ⟩ Женщина избила сожителя

В воскресенье в полицию поступило сообщение о том, что 27-летняя женщина из волости Алутагузе ударила своего партнера во время ссоры.
Уголовное дело также возбуждено по факту драки между двумя пьяными мужчинами, вспыхнувшей в Кохтла-Нымме в воскресенье, и по делу, имевшему место в субботу в Кохтла-Ярве, где 35-летний мужчина избил 33-летнего на улице Оутокумпу.
Вор пробрался в дом в Кукрузе
В пятницу выяснилось, что в Кукрузе вор разбил окно, пробрался через него в дом и вынес оттуда строительные материалы, инструменты и колеса.
Граждан семи стран отправили обратно в Россию
В выходные пограничники отправили 25 человек обратно в Россию с погранперехода "Нарва-1". Среди них восемь граждан России, семеро - Украины, шестеро - Молдавии, а также по одному гражданину Израиля, Америки, Казахстана и Сербии.
У этих людей не было соответствующих документов для въезда в Эстонию, они давали неясные объяснения о цели поездки, либо в ходе собеседования было установлено, что лицо может представлять угрозу общественному порядку или безопасности нашей страны.
ТЕЛЕФОН НАМЕКОВ ПОЛИЦИИ
Номер телефона анонимных сообщений Идаской префектуры полиции - 337 2345. Намеки можно также отправлять по э-почте: vihje@ida.pol.ee.