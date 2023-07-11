Кохтла-ярвеская Спасо-Преображенская церковь строит благотворительную столовую

- Не каждый, кто раньше жил обычной жизнью, решится встать в одну очередь за едой с бездомными, - знает по опыту общения с такими людьми настоятель Спасо-Преображенской церкви отец Марк. - Для людей без определенного места жительства уличные точки кормления - это своеобразная ступенька вверх. А для человека, который временно оказался без работы, попал в чрезвычайную ситуацию, кормление на улице, скорее, шаг вниз. На таких и будет ориентировано наше новое дело. Сюда могут прийти не только верующие люди - у каждого свой путь к Богу, но те, которым здесь и сейчас надо помочь.