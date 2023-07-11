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Кохтла-ярвеская Спасо-Преображенская церковь строит благотворительную столовую

Ирина Кивисельг
, журналист
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Благотворительная столовая уже обрела четкие очертания, но необходима внутренняя отделка.
Благотворительная столовая уже обрела четкие очертания, но необходима внутренняя отделка. Фото: Peeter Lilleväli / Põhjarannik

Новая столовая на тридцать мест строится исключительно на пожертвования, поэтому процесс продвигается не столь быстро, как хотелось бы инициаторам. По словам настоятеля Спасо-Преображенской церкви отец Марк (Нийнепуу), нуждающиеся в поддержке питанием всегда есть - бывают дни, когда в их трапезную приходят несколько десятков человек.

Будущая благотворительная столовая предназначена в первую очередь для людей, оказавшихся в сложной жизненной ситуации.

- Не каждый, кто раньше жил обычной жизнью, решится встать в одну очередь за едой с бездомными, - знает по опыту общения с такими людьми настоятель Спасо-Преображенской церкви отец Марк. - Для людей без определенного места жительства уличные точки кормления - это своеобразная ступенька вверх. А для человека, который временно оказался без работы, попал в чрезвычайную ситуацию, кормление на улице, скорее, шаг вниз. На таких и будет ориентировано наше новое дело. Сюда могут прийти не только верующие люди - у каждого свой путь к Богу, но те, которым здесь и сейчас надо помочь.

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