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Ида-Вирумаа сохраняет лидерство по безработице

Северное побережье
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Представительство Кассы по безработице в Нарве.
Представительство Кассы по безработице в Нарве. Фото: Ilja Smirnov / Põhjarannik / Arhiiv

По данным Кассы по безработице, уровень безработицы в Эстонии на конец июня составил 7,4 процента. Rus.Postimees также уточнил, что самый высокий уровень безработицы по-прежнему в Ида-Вирумаа.

Самый высокий уровень безработицы по состоянию на конец июня сохранялся в Ида-Вирумаа - 12,3 процента. В Валгамаа без работы было 11,4 процента, в Пыльвамаа - 8,5 процента трудоспособного населения.

Ниже всего уровень зарегистрированной безработицы был в Хийумаа - 3,8 процента, в Вильяндимаа - 5,1, на Сааремаа - 5,5 процента.

Подробнее - в публикации Rus.Postimees.

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