МЕРОПРИЯТИЯ В ИДА-ВИРУМАА, 13.07-20.07 ⟩ Куда пойти в будни и на выходных

КУЛЬТУРА

Четверг, 13 июля

* В Йыхви в Михайловской церкви в 18.00 - полчаса органной музыки: Отт Индермитте (баритон) и Пирет Айдуло (орган). Вход бесплатный.

* В Нарва-Йыэсуу в Белом зале (ул. Кеск, 3) в 18.00 - вечера, посвященные Игорю Северянину. Лекция биографа Михаила Петрова "От Гороховой до Херне".

Пятница, 14 июля

* В Тойла в кафе "Pargi" в 19.00 - концерт: Ингер. Вход бесплатный.

* В Тойла на террасе для гриля ресторана "Mio Mare" - ансамбль "Boamadu". Билет - 15 евро.

Суббота, 15 июля

* На эстраде в Кохтла-Нымме в 11.00 и во дворе мызы Мяэтагузе в 14.00 - в рамках Ида-Вирумааского III фестиваля фольклорного танца "Pärimuse pundar" / "Фольклорный узел" - уличный концерт.

* В Йыхви в Михайловской церкви в 15.00 - концерт: Андреас Ленд (виолончель), Аллан Якоби (аккордеон). В программе: Эллер, Пьяццолла, Вила-Лобос, Григорьева и др. При поддержке Фонда музыкантов Пилле Лилль (PLMF).

"Музыка на воде" оживляет Кохтла-Ярвеский народный парк. Фото: Peeter Lilleväli / Põhjarannik

* В Кохтла-Ярве в Народном парке в рамках Дней города Кохтла-Ярве - променад-концерт "Музыка на воде": в 17.00 выступает Кохтла-Ярвеский городской оркестр, мастер-классы, ярмарка рукоделия и другое; в 20.00 на острове на пруду Народного парка состоится концерт "Klassikast rokini" / "От классики до рока", выступают Сильвия Ильвес (виолончель) и Нарвский симфонический оркестр; в 21.30 - after party с DJ. Вход свободный, но некоторые мероприятия платные.