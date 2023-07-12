МЕРОПРИЯТИЯ В ИДА-ВИРУМАА, 13.07-20.07 ⟩ Куда пойти в будни и на выходных

Обзор мероприятий, которые состоятся в Ида-Вирумаа с 13 по 20 июля.
КУЛЬТУРА
Четверг, 13 июля
* В Йыхви в Михайловской церкви в 18.00 - полчаса органной музыки: Отт Индермитте (баритон) и Пирет Айдуло (орган). Вход бесплатный.
* В Нарва-Йыэсуу в Белом зале (ул. Кеск, 3) в 18.00 - вечера, посвященные Игорю Северянину. Лекция биографа Михаила Петрова "От Гороховой до Херне".
Пятница, 14 июля
* В Тойла в кафе "Pargi" в 19.00 - концерт: Ингер. Вход бесплатный.
* В Тойла на террасе для гриля ресторана "Mio Mare" - ансамбль "Boamadu". Билет - 15 евро.
Суббота, 15 июля
* На эстраде в Кохтла-Нымме в 11.00 и во дворе мызы Мяэтагузе в 14.00 - в рамках Ида-Вирумааского III фестиваля фольклорного танца "Pärimuse pundar" / "Фольклорный узел" - уличный концерт.
* В Йыхви в Михайловской церкви в 15.00 - концерт: Андреас Ленд (виолончель), Аллан Якоби (аккордеон). В программе: Эллер, Пьяццолла, Вила-Лобос, Григорьева и др. При поддержке Фонда музыкантов Пилле Лилль (PLMF).
* В Кохтла-Ярве в Народном парке в рамках Дней города Кохтла-Ярве - променад-концерт "Музыка на воде": в 17.00 выступает Кохтла-Ярвеский городской оркестр, мастер-классы, ярмарка рукоделия и другое; в 20.00 на острове на пруду Народного парка состоится концерт "Klassikast rokini" / "От классики до рока", выступают Сильвия Ильвес (виолончель) и Нарвский симфонический оркестр; в 21.30 - after party с DJ. Вход свободный, но некоторые мероприятия платные.
* В Люганузе на деревенской площади в 19.00 - в рамках Ида-Вирумааского III фестиваля фольклорного танца "Pärimuse pundar" / "Фольклорный узел" - вечерняя программа: ансамбль "Viva La Folk", общий концерт "Punume pundart" / "Завяжем узел", танцульки с ансамблем "Tuulebant".
Воскресенье, 16 июля
* В Люганузеском народном доме в 10.00 в рамках Ида-Вирумааского III фестиваля фольклорного танца "Pärimuse pundar" / "Фольклорный узел" - мастерская фольклорных танцев Вирумаа: Силле Каппер-Тийслер из общества народной культуры "Leigarid".
* В деревне Раннапунгерья на хуторе Пярнаыуэ в 12.00 - "Kitsetall, kes oskas lugeda kümneni" / "Козленок, который умел считать до десяти", спектакль Кийклаского общинного театра.
* У Кохтла-Ярвеского центра культуры в рамках Дней города Кохтла-Ярве - семейный пикник "Teatrivaip" / "Театральный ковер": 18.00 - "Kes ma olen?" / "Кто я?", спектакль в стиле пантомимы театра "Draakonipesa" и фейс-арт, 18.40 - игровая программа с Фиксиками, 19.10 - "Lugu kilekotist" / "История полиэтиленового пакета", пантомима в исполнении театра перформативных искусств "Flying Cow" и мастер-класс по жонглированию. В дождливую погоду все спектакли состоятся в центре культуры. Вход бесплатный.
* На летней сцене мызы Сака в 19.00 - концерт: песни Яака Йоала. Выступают Саара Пиус и Якко Мальтис. Билет - 12-18 евро.
Вторник, 18 июля
* В читальном зале Кохтла-Ярвеской центральной библиотеки в 16.00 - открытие выставки живописи Елены Мельниковой "Чудесные моменты". Выставка продлится до 29 августа.
* В Тойла на эстраде в 18.00 - "Doktor, appi!" / "Доктор, помогите!", спектакль Театра комедии. Билеты: предварительно - 19-21 евро, в день спектакля - 20-22 евро.
Четверг, 20 июля
* В Йыхви в Михайловской церкви в 18.00 - полчаса органной музыки: Самуэль Ялакас (труба) и Ааро Тецманн (орган). Вход бесплатный.
* В Йыхвиском парке в 18.00 - "Muusika meie südames" / "Музыка в нашем сердце", вечер летней музыки в Йыхвиском парке: дуэт "Allan Kasuk & Indrek Ventmann". При участии женской группы народного танца "Gevi", "Aare ja Ale duo".
* В Нарва-Йыэсуу в Парке солнца в 18.00 - "Дорогие мои светлячки", музыкально-поэтический вечер автора-исполнителя Владимира Боброва, члена литературного объединения им. Адольфа Гана.
СПОРТ
Четверг, 13 июля
* На стадионе Йыхвиской основной русской школы в 15.00 - этап серийного соревнования юных метателей Ида-Вирумаа.
Пятница, 14 июля
* В рамках Дней Кохтла-Ярве в 18.00 - Ахтмеское велоориентирование. Старт - на Ахтмеской площади.
* В Нарве в спортцентре "Äkkeküla" в 21.30 - Нарвская ночная велогонка.
Суббота, 15 июля
* В Йыхви на площадке для пляжного волейбола в 10.00 - этап смешанного волейбола.
* На Ийзакуском поле для диск-гольфа в 11.00 - соревнование по диск-гольфу "Tõuse. Naerata. Sära".
* На стадионе в Мяэтагузе в 12.00 - чемпионат Эстонии по метанию топора.
* В Тойласком порту в 13.00 - забег по берегу под глинтом.
* В Мяэтагузе в 13.30 - Мяэтагузеский забег между двух мыз. Информация: www.sportiv.ee.
Воскресенье, 16 июля
* В Паннъярве на Алутагузеском поле для диск-гольфа в 9.00 - этап по диск-гольфу кубковой серии Вирумаа.
* У озера Ульясте в 12.00 - 25-й Ульястеский триатлон.
Вторник, 18 июля
* В Йыхви на стадионе имени Хейно Липпа - 9-й Вирумааский стадионный марафон: 16.30 - 400 м, 17.00 - вечерний марафон, 22.00 - забег на 10000 м, 24.00 - ночной марафон.
* На Йыхвиском футбольном стадионе в 18.00 - этап летней волейбольной серии.
* В Паннъярве в 18.30 - этап Ида-Вирумааской роллерной серии.
Среда, 19 июля
* В шахматном зале Кохтла-Ярвеского Дома спорта в 17.00 - блицтурнир по шахматам, посвященный Международному дню шахмат.
* На Вокаском стадионе в 18.00 - этап Кубка Вока по петанку; дуэты.
* На Кивиылиском поле для диск-гольфа в 18.30 - Ида-Вирумааская недельная игра в диск-гольф.
РАЗНОЕ
Четверг, 13 июля
* В Ахтме на площади в 18.00 в рамках Дней города Кохтла-Ярве - викторина "Мозгобойня" (на русском языке). Плата за участие - 10 евро. Необходима предварительная регистрация команд (команда - до 10 человек). Информация: kohtla-jarve.ee.
Пятница, 14 июля
* В Нарва-Йыэсуу в Парке солнца в 12.00 - день детского творчества.
* В Кохтла-Ярве в Оруской части города с 14.00 до 17.00 в рамках Дней города Кохтла-Ярве - семейный день, в 22.00 - ночной киносеанс.
Суббота, 15 июля
* В различных местах Ида-Вирумаа с 10.00 до 17.00 - День открытых хуторов. Информация: www.avatudtalud.ee.
* В деревне Раннапунгерья на хуторе Пярнаыуэ с 11.00 - день наследия. Открытие выставки "Tuletorn kui paigavaimu sümbol" / "Маяк как символ духа места". Семинар "100 aastat Rannapungerjal tulepaagist tuletornini" / "100 лет от пожарного бака до маяка в Раннапунгерья". Программа на страничке семейного ресторана "Pärnaõue pereresto" в "FB".
* В Мяэтагузе с 12.00 до 24.00 - Мяэтагузеские XXVII дни мызы "Liigutuse aeg" / "Время движения". Спортивная программа, приключенческие игры на открытом воздухе "Gato", стрельба по попугаю, уличный концерт в рамках Ида-Вирумааского III фестиваля фольклорного танца "Pärimuse pundar" / "Фольклорный узел", спектакль Кийклаского общинного театра "Kitsetall, kes oskas lugeda kümneni" / "Козленок, который умел считать до десяти", концерт коллективов художественной самодеятельности Алутагузеской волости, "Marss kuule" / "Марш на Луну", спектакль детского театра "Trumm", "Rootsi onu" / "Шведский дядюшка", спектакль театра "Karakter", танцевальный вечер с ансамблем "Folksell", ночной киносеанс "Suvitajad" / "Дачники". Хедлайнеры Хендрик Сан-Саллер и Эрко Лауримаа. Открыты кафе, продажа местного рукоделия. Мастерские рукоделия. Дымовая палатка от мяэтагузеских добровольных спасателей.
Воскресенье, 16 июля
* В различных точках Ида-Вирумаа с 10.00 до 17.00 - День открытых хуторов. Информация: www.avatudtalud.ee.
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