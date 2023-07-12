Postimees: Носовая аппарель парома "Эстония" будет доставлена ​​в Палдиски

"Мы должны провести тщательную работу на рампе: провести осмотр с помощью лазера, взять химические пробы и образцы металла", - рассказал Postimees еще в апреле Мярт Отс.

Теперь Отс сказал, что экспедиция начнется в следующий вторник, если ничего не произойдет, ведь когда речь идет о поездках по морю, всегда все зависит от погоды.

По всем предположениям, экспедиция должна уложиться в одну неделю.