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Postimees: Носовая аппарель парома "Эстония" будет доставлена ​​в Палдиски

Северное побережье
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Этим летом в Эстонию привезут носовую аппарель парома «Эстония», которая к нынешнему времени отвалилась.
Этим летом в Эстонию привезут носовую аппарель парома «Эстония», которая к нынешнему времени отвалилась. Фото: Kuvatõmmis OJK videost

Во вторник, 18 июля, планируется старт экспедиции, в ходе которой в Эстонию будет доставлена носовая аппарель парома "Эстония", будут взяты пробы грунта, с судна на поверхность поднимут незакрепленные предметы и будет совершена попытка осмотреть автомобильную палубу с помощью робота. Об этом пишет Postimees.

"Мы должны провести тщательную работу на рампе: провести осмотр с помощью лазера, взять химические пробы и образцы металла", - рассказал Postimees еще в апреле Мярт Отс.

Теперь Отс сказал, что экспедиция начнется в следующий вторник, если ничего не произойдет, ведь когда речь идет о поездках по морю, всегда все зависит от погоды.

По всем предположениям, экспедиция должна уложиться в одну неделю.

Носовую аппарель привезут в Палдиски, где разместят на территории частной компании. Аппарель останется там до тех пор, пока с ней не будут проведены различные исследовательские мероприятия.

Подробности - в публикации на портале Rus.Postimees.

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Эстония
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