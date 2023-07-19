МЕРОПРИЯТИЯ В ИДА-ВИРУМАА, 20.07-27.07 ⟩ Куда пойти в будни и на выходных

Обзор мероприятий, которые состоятся в Ида-Вирумаа с 20 по 27 июля.
КУЛЬТУРА
Четверг, 20 июля
* В Йыхви в Михайловской церкви в 18.00 - полчаса органной музыки: Самуэль Ялакас (труба) и Ааро Тецманн (орган). Вход бесплатный.
* В Йыхвиском парке в 18.00 - "Muusika meie südames" / "Музыка в нашем сердце", вечер летней музыки в Йыхвиском парке: дуэт "Allan Kasuk & Indrek Ventmann". При участии женской группы народного танца "Gevi", "Aare ja Ale duo".
* В Нарва-Йыэсуу в Парке солнца в 18.00 - "Дорогие мои светлячки", музыкально-поэтический вечер автора-исполнителя Владимира Боброва, члена литературного объединения им. Адольфа Гана.
Суббота, 22 июля
* В Раннапунгерья на побережье Чудского озера - Tuletorni kontsert / концерт у маяка: 12.30 - поход на природу с "RMK" (необходимо предварительно зарегистрироваться), 16.00 - Таня, концерт для всей семьи, 17.30 - Кайре Вильгатс, Юри Поотсманн и "Estraadiraadio", 19.15 - Лийзи Койксон с ансамблем, 21.00 - "Miljardid", 22.30 - Nublu. Билет - 30 евро, для студентов и пенсионеров - 25 евро, для школьников - 20 евро. Для детей в возрасте до 10 лет (включительно) и для людей с особыми потребностями и сопровождающим вход бесплатный.
Воскресенье, 23 июля
* В Сака на пикниковой сцене хутора Пости в 18.00 - "Tuberkuloited". Билет - 15 евро, со значком друга - 10 евро. Автобус на концерт: 17.00 - от Йыхвиской библиотеки, 17.15 - из Кохтла-Ярве от "Prestone", 17.20 - от старой кохтла-ярвеской аптеки. Билет туда-сюда - 5 евро. Информация по тел. 514 3930, Тоомас. Если пойдет дождь, то концерт состоится в Сакаском народном доме.
Четверг, 27 июля
* В Йыхви в Михайловской церкви в 18.00 и в Ийзакуской церкви в 20.00 - полчаса органной музыки: Вирго Вельди (саксофон) и Улла Кригуль (орган). Вход бесплатный.
СПОРТ
Суббота, 22 июля
* В Иллука на стадионе в 11.00 - этап чемпионата Ида-Вирумаа по волейболу, 3vs3.
* В Кохтла-Ярве в спортцентре "Wiru" - юношеский чемпионат Эстонии по блицу: 11.30 - индивидуальные соревнования, 15.00 - командный турнир.
* В Нарве на стадионе "Фама" в 15.00 - чемпионат Эстонии по футболу, первая лига В: ФК "Narva Trans U21" - ФК "Welco" (Тарту).
Воскресенье, 23 июля
* В Кохтла-Ярве в спортцентре "Wiru" - чемпионат Эстонии по блицу: 11.30 - индивидуальные соревнования, 15.00 - командный турнир.
Вторник, 25 июля
* На тренировочном поле Йыхвиского футбольного стадиона в 18.00 - этап летней волейбольной серии.
Среда, 26 июля
* В Мяэтагузе на трассе для диск-гольфа в 18.30 - этап Ида-Вирумааской недельной игры в диск-гольф.
РАЗНОЕ
Пятница, 21 июля
* В Эрра на деревенской площади в 19.00 - летний праздник: игры для детей и взрослых, выступают певицы Сондаского народного дома, танцы под музыку ансамбля "Qvalda". Вход бесплатный.
Суббота, 22 июля
* В Северном дворе Нарвского замка в 13.00 - семейный день: "Макушка лета" в Северном дворе.
* В Алутагузеской волости на хуторе Рабаталу с 14.00 - водный праздник. Сауны, игры. Билет - 10 евро, для тех, кто ниже 150 см, - бесплатно. Информация о мероприятии - на страничке в "ФБ".
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