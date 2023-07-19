МЕРОПРИЯТИЯ В ИДА-ВИРУМАА, 20.07-27.07 ⟩ Куда пойти в будни и на выходных

КУЛЬТУРА

Четверг, 20 июля

* В Йыхви в Михайловской церкви в 18.00 - полчаса органной музыки: Самуэль Ялакас (труба) и Ааро Тецманн (орган). Вход бесплатный.

дуэт "Allan Kasuk & Indrek Ventmann". Фото: Facebook

* В Йыхвиском парке в 18.00 - "Muusika meie südames" / "Музыка в нашем сердце", вечер летней музыки в Йыхвиском парке: дуэт "Allan Kasuk & Indrek Ventmann". При участии женской группы народного танца "Gevi", "Aare ja Ale duo".

* В Нарва-Йыэсуу в Парке солнца в 18.00 - "Дорогие мои светлячки", музыкально-поэтический вечер автора-исполнителя Владимира Боброва, члена литературного объединения им. Адольфа Гана.

Суббота, 22 июля

* В Раннапунгерья на побережье Чудского озера - Tuletorni kontsert / концерт у маяка: 12.30 - поход на природу с "RMK" (необходимо предварительно зарегистрироваться), 16.00 - Таня, концерт для всей семьи, 17.30 - Кайре Вильгатс, Юри Поотсманн и "Estraadiraadio", 19.15 - Лийзи Койксон с ансамблем, 21.00 - "Miljardid", 22.30 - Nublu. Билет - 30 евро, для студентов и пенсионеров - 25 евро, для школьников - 20 евро. Для детей в возрасте до 10 лет (включительно) и для людей с особыми потребностями и сопровождающим вход бесплатный.

Воскресенье, 23 июля

* В Сака на пикниковой сцене хутора Пости в 18.00 - "Tuberkuloited". Билет - 15 евро, со значком друга - 10 евро. Автобус на концерт: 17.00 - от Йыхвиской библиотеки, 17.15 - из Кохтла-Ярве от "Prestone", 17.20 - от старой кохтла-ярвеской аптеки. Билет туда-сюда - 5 евро. Информация по тел. 514 3930, Тоомас. Если пойдет дождь, то концерт состоится в Сакаском народном доме.

Четверг, 27 июля