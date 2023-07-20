Уровень безработицы снова растет

Если в летние месяцы уровень безработицы обычно падал, в этом году в Ида-Вирумаа он снова начал расти, достигнув 12,5 процента. По состоянию на нынешний понедельник количество безработных, зарегистрированных в кассе по безработице, увеличилось до 7074 человек.
По сравнению с серединой июня, когда уровень безработицы в уезде составлял 11,8 процента, ряды безработных увеличились более чем на 400 человек.
В середине июля 2022 года уровень безработицы в Ида-Вирумаа составлял 11,3 процента.
По сравнению с другими уездами уровень безработицы в Ида-Вирумаа в настоящее время остается самым высоким в стране. Средний показатель по Эстонии в середине июля составляет 7,6 процента.
По состоянию на понедельник в Ида-Вирумаа через кассу по безработице было доступно 427 рабочих мест, в том числе 125 в строительстве и 98 на промышленных предприятиях.