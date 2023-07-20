Чт, 20.07.2023
Погода
Гороскоп
Игра
ПОДПИСКА
РЕДАКЦИЯ
КОНТАКТЫ
ДАТЬ ОБЪЯВЛЕНИЕ
РЕКЛАМА
EST
Искать

Уровень безработицы снова растет

Северное побережье
Facebook Twitter
Comments
Безработица. Снимок иллюстративный.
Безработица. Снимок иллюстративный. Фото: Arvo Meeks / Lõuna-Eesti Postimees

Если в летние месяцы уровень безработицы обычно падал, в этом году в Ида-Вирумаа он снова начал расти, достигнув 12,5 процента. По состоянию на нынешний понедельник количество безработных, зарегистрированных в кассе по безработице, увеличилось до 7074 человек.

По сравнению с серединой июня, когда уровень безработицы в уезде составлял 11,8 процента, ряды безработных увеличились более чем на 400 человек.

В середине июля 2022 года уровень безработицы в Ида-Вирумаа составлял 11,3 процента.

По сравнению с другими уездами уровень безработицы в Ида-Вирумаа в настоящее время остается самым высоким в стране. Средний показатель по Эстонии в середине июля составляет 7,6 процента.

По состоянию на понедельник в Ида-Вирумаа через кассу по безработице было доступно 427 рабочих мест, в том числе 125 в строительстве и 98 на промышленных предприятиях.

Facebook Twitter
Comments

Ключевые слова

Экономика
Наверх