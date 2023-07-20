Уровень безработицы снова растет

Если в летние месяцы уровень безработицы обычно падал, в этом году в Ида-Вирумаа он снова начал расти, достигнув 12,5 процента. По состоянию на нынешний понедельник количество безработных, зарегистрированных в кассе по безработице, увеличилось до 7074 человек.