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СПАСАТЕЛИ ⟩ В ходе выяснения отношений соседи устроили пожар

Северное побережье
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Машина спасателей.
Машина спасателей. Фото: Peeter Lilleväli / Põhjarannik

Во вторник поздним вечером произошло возгорание в подъезде многоквартирного дома по улице Алтсерва в Ахтме.

В соответствии с поступившим в центр тревоги сообщением, там поссорились соседи и подожгли что-то в подъезде. Когда прибыли спасатели, возгорание мусора на третьем этаже подъезда было уже потушено.

Спасатели провели разъяснительную работу с предполагаемым поджигателем, однако тот свою вину не признал. Поскольку в квартире мужчины не имелось обязательного датчика дыма, то спасатели выписали ему штраф.

Молния ударила в дерево в Люганузе

Во вторник вечером молния ударила в тополь, растущий вблизи дома по Люганузе теэ в Люганузе. Пюссиские добровольные спасатели залили дымившееся дерево.

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