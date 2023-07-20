СПАСАТЕЛИ ⟩ В ходе выяснения отношений соседи устроили пожар

В соответствии с поступившим в центр тревоги сообщением, там поссорились соседи и подожгли что-то в подъезде. Когда прибыли спасатели, возгорание мусора на третьем этаже подъезда было уже потушено.

Спасатели провели разъяснительную работу с предполагаемым поджигателем, однако тот свою вину не признал. Поскольку в квартире мужчины не имелось обязательного датчика дыма, то спасатели выписали ему штраф.

Молния ударила в дерево в Люганузе