СПАСАТЕЛИ ⟩ В ходе выяснения отношений соседи устроили пожар

Во вторник поздним вечером произошло возгорание в подъезде многоквартирного дома по улице Алтсерва в Ахтме.
В соответствии с поступившим в центр тревоги сообщением, там поссорились соседи и подожгли что-то в подъезде. Когда прибыли спасатели, возгорание мусора на третьем этаже подъезда было уже потушено.
Спасатели провели разъяснительную работу с предполагаемым поджигателем, однако тот свою вину не признал. Поскольку в квартире мужчины не имелось обязательного датчика дыма, то спасатели выписали ему штраф.
Молния ударила в дерево в Люганузе
Во вторник вечером молния ударила в тополь, растущий вблизи дома по Люганузе теэ в Люганузе. Пюссиские добровольные спасатели залили дымившееся дерево.