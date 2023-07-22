СПАСАТЕЛИ ⟩ В стельку пьяный мужчина заснул на горевшем диване

Когда спасатели прибыли на место происшествия, дверь квартиры была открыта и один из соседей поливал водой из ведра горящий диван, а также пытался разбудить спавшего на диване владельца квартиры, имевшего признаки глубокого опьянения.

По оценке спасателей, возгорание могло начаться из-за неосторожного курения в постели. Работники скорой помощи проверили состояние здоровья мужчины и нашли, что везти его в больницу необходимости нет.

Мужчина застрял между стиральной машиной и ванной

В четверг в обед спасатели помогли в квартире дома по улице Кереса в Нарве мужчине, который упал, застрял между стиральной машиной и ванной и не мог сам встать. Прибывшие спасатели подняли мужчину и перенесли на кровать.

Спасатели помогли двум девочкам выбраться из лифта

В среду после семи вечера две девочки не смогли выйти из лифта многоквартирного дома по улице Калеви. Девочки звонили по указанному на стене лифта номеру телефона обслуживающей фирмы, однако никто им не ответил. Вызванные на помощь спасатели открыли двери лифта, и девочки смогли выйти.

Лопнувшая шина вызвала утечку масла из бака грузовика