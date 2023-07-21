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ПОНОЖОВЩИНА В КОХТЛА-ЯРВЕ ⟩ Потерпевшего доставили в больницу

Северное побережье
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В десять часов вечера в пятницу на месте происшествия стояли три патрульные машины.
В десять часов вечера в пятницу на месте происшествия стояли три патрульные машины. Фото: Erakogu

Около десяти часов вечера на улице Олеви в Кохтла-Ярвеле мужчина ударил ножом другого мужчину.

По данным полиции, скорая помощь доставила пострадавшего в больницу. Полиция пока не располагает информацией о его состоянии.

Подозреваемый в нанесении ножевых ранений задержан.

Нападение с ножом произошло на одной из самых длинных улиц Кохтла-Ярве, улице Олеви, напротив пятиэтажного жилого дома № 34. Поздно вечером в пятницу место происшествия было оцеплено полицейской лентой, и на месте происшествия находились три автомобиля в полицейских ливреях.

Обстоятельства происшествия выясняются.

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Ключевые слова

Кохтла-Ярве
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