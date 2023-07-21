ПОНОЖОВЩИНА В КОХТЛА-ЯРВЕ ⟩ Потерпевшего доставили в больницу

Около десяти часов вечера на улице Олеви в Кохтла-Ярвеле мужчина ударил ножом другого мужчину.
По данным полиции, скорая помощь доставила пострадавшего в больницу. Полиция пока не располагает информацией о его состоянии.
Подозреваемый в нанесении ножевых ранений задержан.
Нападение с ножом произошло на одной из самых длинных улиц Кохтла-Ярве, улице Олеви, напротив пятиэтажного жилого дома № 34. Поздно вечером в пятницу место происшествия было оцеплено полицейской лентой, и на месте происшествия находились три автомобиля в полицейских ливреях.
Обстоятельства происшествия выясняются.