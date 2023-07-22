Экономисты предрекают экономике Эстонии улучшение во второй половине года

- Тяжелые времена в мире нелегко отразились на экономике Эстонии. С этой целью государство предлагает возможности выйти из этих трудностей сильнее, - подчеркнул министр экономики и информационных технологий Тийт Рийзало. - Будь то инвестиционные субсидии, направленные на Ида-Вирумаа, гарантии EAS и Kredex, субсидии на продвижение цифровизации и стимулирование исследований и разработок - все это дает предприятиям уверенность в том, что они будут делать необходимые инвестиции. Экономика будущего разумна и инновационна, и если предприниматели смогут принимать правильные решения сейчас, будущее будет ярким с точки зрения экономического роста. Мне особенно приятно видеть, что доверие предпринимателей к экономической политике государства выросло по сравнению с прошлым.

Эксперты EKI в основном согласны с будущим изменением уровня инфляции - инфляция будет ниже через 6 месяцев. Эксперты прогнозируют уровень инфляции на уровне 9,4 процента в 2023 году и 3,9 процента в 2024 году.

Восстановление идет не равномерно

Уверенность в розничной торговле не изменилась по сравнению с концом предыдущего квартала и остается отрицательной, несмотря на промежуточный рост. Хотя розничная торговля долгое время находилась под влиянием роста цен, в июне, по словам магазинов, ценовое давление снижается. Несмотря на то, что продажи улучшились в последние месяцы, уверенность остается низкой из-за снижения ожиданий продаж в течение следующих 3 месяцев и негативных оценок делового климата.

В сфере услуг деловая уверенность несколько улучшилась. Наиболее защищенными себя чувствуют ИТ-компании, в сфере туризма продолжилось восстановление спроса к допандемическому уровню из-за сезонного спроса, в сфере транспорта и логистики продажи движутся к нижней точке.