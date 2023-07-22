Экономисты предрекают экономике Эстонии улучшение во второй половине года

Согласно оценке, данной в июне экспертами Эстонского института коньюктуры, нынешнее состояние экономики Эстонии плохое, но ожидается, что к концу года ситуация улучшится. Самой большой проблемой для экономики является снижение спроса и давления на заработную плату. Рост цен и инфляция замедляются, но доверие потребителей остается низким.
Июньские оценки экспертов Эстонского института коньюктуры (EKI) показывают, что текущая ситуация в экономике Эстонии плохая, но ожидания экономической ситуации через 6 месяцев умеренно позитивны.
По словам директора EKI Пеэтера Раудсепа, стремительная инфляция идет на убыль, но ее последствия еще некоторое время будут отражаться на нашей экономике.
- Непростая ситуация в экономике влияет не только на способность и готовность компаний инвестировать, но и накладывает отпечаток на домохозяйства. Повышение налогов также способствует падению доверия, а предприниматели согласны с тем, что государственные финансы необходимо привести в порядок. Приятно видеть, что эстонский рынок труда оказался довольно устойчивым, а это означает, что безработица остается стабильной, а также гарантирует, что семьи могут справиться с ситуацией, - сказал Раудсепп.
Ожидания экспертов относительно ситуации как с инвестициями, так и с частным потреблением в ближайшие 6 месяцев достаточно оптимистичны и многократно выросли по сравнению с мартом. Перспективы внешней торговли несколько улучшились: ожидается рост как объема экспорта, так и объема импорта.
Самой большой проблемой экономики Эстонии является недостаточный спрос, за которым следует нехватка квалифицированной рабочей силы. По сравнению с ситуацией годичной давности отсутствие международной конкурентоспособности выделяется как проблема значительно больше. За последние шесть месяцев на эстонские предприятия больше всего повлияло повышение цен на материалы и сырье, давление на заработную плату, повышение цен на электроэнергию, снижение общего чувства безопасности и повышение процентных ставок по кредитам.
- Тяжелые времена в мире нелегко отразились на экономике Эстонии. С этой целью государство предлагает возможности выйти из этих трудностей сильнее, - подчеркнул министр экономики и информационных технологий Тийт Рийзало. - Будь то инвестиционные субсидии, направленные на Ида-Вирумаа, гарантии EAS и Kredex, субсидии на продвижение цифровизации и стимулирование исследований и разработок - все это дает предприятиям уверенность в том, что они будут делать необходимые инвестиции. Экономика будущего разумна и инновационна, и если предприниматели смогут принимать правильные решения сейчас, будущее будет ярким с точки зрения экономического роста. Мне особенно приятно видеть, что доверие предпринимателей к экономической политике государства выросло по сравнению с прошлым.
Эксперты EKI в основном согласны с будущим изменением уровня инфляции - инфляция будет ниже через 6 месяцев. Эксперты прогнозируют уровень инфляции на уровне 9,4 процента в 2023 году и 3,9 процента в 2024 году.
Восстановление идет не равномерно
Уверенность в розничной торговле не изменилась по сравнению с концом предыдущего квартала и остается отрицательной, несмотря на промежуточный рост. Хотя розничная торговля долгое время находилась под влиянием роста цен, в июне, по словам магазинов, ценовое давление снижается. Несмотря на то, что продажи улучшились в последние месяцы, уверенность остается низкой из-за снижения ожиданий продаж в течение следующих 3 месяцев и негативных оценок делового климата.
В сфере услуг деловая уверенность несколько улучшилась. Наиболее защищенными себя чувствуют ИТ-компании, в сфере туризма продолжилось восстановление спроса к допандемическому уровню из-за сезонного спроса, в сфере транспорта и логистики продажи движутся к нижней точке.
Доверие потребителей остается низким. Индикатор потребительского доверия в июне составил -29 (-28 в марте, долгосрочное среднее -8). На доверие потребителей по-прежнему влияют высокий уровень инфляции, повышение процентных ставок по кредитам, ожидаемое повышение налогов, а также продолжение военной деятельности России в Украине и ее последствия. Материальное положение семей не улучшилось по сравнению с прошлым годом, а доля семей, способных копить, несколько уменьшилась.