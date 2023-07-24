Пн, 24.07.2023
Погода
Гороскоп
Игра
ПОДПИСКА
РЕДАКЦИЯ
КОНТАКТЫ
ДАТЬ ОБЪЯВЛЕНИЕ
РЕКЛАМА
EST
Искать

В Кохтла-Ярве мужчина поджег свою квартиру

Эрик Калда
Facebook Twitter
Comments
Спасательная машина.
Спасательная машина. Фото: Пеэтер Лиллевяли

22 июля в 16:18 в центр тревоги сообщили, что в Кохтла-Ярве на улице Метсапарги мужчина поджег свою квартиру.

Спасатели проникли в задымленную квартиру и потушили два возгорания.

В результате пожара никто не пострадал, а огонь успели потушить таким образом, что в квартире не было серьезных повреждений.

Спасатели проветрили квартиру.

Полиция продолжила разбираться с виновником пожара.

Facebook Twitter
Comments

Ключевые слова

Новости
Наверх