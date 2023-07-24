В Кохтла-Ярве мужчина поджег свою квартиру

Северное побережьеНовостиВ Кохтла-Ярве мужчина поджег свою квартируЭрик Калда24 июля 2023, 11:10Facebook TwitterComments Спасательная машина. Фото: Пеэтер Лиллевяли22 июля в 16:18 в центр тревоги сообщили, что в Кохтла-Ярве на улице Метсапарги мужчина поджег свою квартиру.Спасатели проникли в задымленную квартиру и потушили два возгорания.В результате пожара никто не пострадал, а огонь успели потушить таким образом, что в квартире не было серьезных повреждений.Спасатели проветрили квартиру.Полиция продолжила разбираться с виновником пожара.Facebook TwitterComments Ключевые слова спасателиполициятревогацентр тревогиКохтла-Ярве на Pекомендуем