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Кади Реббан: "Я-то пришла кормить бегунов супом, а меня заманили побегать"

Эрик Гамзеев
, журналист
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Приход Кади Реббан на стадион в качестве волонтера закончился участием в забеге на 10000 метров.
Приход Кади Реббан на стадион в качестве волонтера закончился участием в забеге на 10000 метров. Фото: Erik Gamzejev / Põhjarannik

Учитель Йыхвиской основной школы Кади Реббан пришла на прошлой неделе в качестве волонтера на Вирумааский стадионный марафон, чтобы поддержать бегунов, наматывающих вечером и ночью километры на стадионном круге. Однако закончилось все тем, что она сама поднялась за наградой на пьедестал почета.

- Я весь вечер угощала бегунов супом и колбасой. И тут выяснилось, что в беге на 10000 метров на трассу выходят всего две женщины, и меня уговорили поучаствовать. Сказали, мол, беги - не пожалеешь, - рассказала она.

Уговаривавшие немного обманули Реббан, пообещав, что никто из них бегать не будет - просто пройдут эти 25 кругов. На самом деле бежали почти все время - и Реббан тоже, так что на преодоление 10 км у нее ушло времени не менее полутора часов. "Но жалеть тут не о чем, и ощущение очень хорошее, - сказала счастливая Реббан на финише, признавшись в то же время, что много лет она вообще не тренировалась в беге, но не исключает, что поучаствует нынче еще в каком-нибудь забеге. - Я даже не знаю, откуда взялась эта выносливость. Я только ходила. Но ни разу не становилось так тяжело, чтобы появилась мысль сойти с дистанции. Только очень жарко стало".

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