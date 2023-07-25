Кади Реббан: "Я-то пришла кормить бегунов супом, а меня заманили побегать"

Уговаривавшие немного обманули Реббан, пообещав, что никто из них бегать не будет - просто пройдут эти 25 кругов. На самом деле бежали почти все время - и Реббан тоже, так что на преодоление 10 км у нее ушло времени не менее полутора часов. "Но жалеть тут не о чем, и ощущение очень хорошее, - сказала счастливая Реббан на финише, признавшись в то же время, что много лет она вообще не тренировалась в беге, но не исключает, что поучаствует нынче еще в каком-нибудь забеге. - Я даже не знаю, откуда взялась эта выносливость. Я только ходила. Но ни разу не становилось так тяжело, чтобы появилась мысль сойти с дистанции. Только очень жарко стало".