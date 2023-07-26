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Йыхвиский бегун Савва Новиков занял 13-е место на молодежном олимпийском фестивале

Северное побережье
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Савва Новиков.
Савва Новиков. Фото: Erakogu

Йыхвиский юноша Савва Новиков занял 13-е место в беге на 400 метров с барьерами на Европейском молодежном олимпийском фестивале в Словении.

В предварительных забегах 16-летний Новиков преодолел дистанцию со временем 55,56, что стало 13-м результатом среди 17 участников. Для выхода в финал, который пройдет с участием восьмерки сильнейших, нужно было пробежать на 1,27 секунды быстрее. Его личный рекорд в этой дисциплине - 55,15, недавно установленный в Литве.

Новиков также стартует на олимпийском фестивале в субботу в составе эстонской четверки в эстафете 4х400 метров.

Савва Новиков начал заниматься легкой атлетикой в йыхвиском клубе "Visa" под руководством Виктора Предбанникова. После окончания Йыхвиской основной школы он продолжил учиться и тренироваться в таллиннской спортивной гимназии "Audentes", где его тренером является бывший десятиборец Андрей Назаров.

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