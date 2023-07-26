Йыхвиский бегун Савва Новиков занял 13-е место на молодежном олимпийском фестивале

В предварительных забегах 16-летний Новиков преодолел дистанцию со временем 55,56, что стало 13-м результатом среди 17 участников. Для выхода в финал, который пройдет с участием восьмерки сильнейших, нужно было пробежать на 1,27 секунды быстрее. Его личный рекорд в этой дисциплине - 55,15, недавно установленный в Литве.