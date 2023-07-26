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МЕРОПРИЯТИЯ В ИДА-ВИРУМАА, 27.07-03.08 ⟩ Куда пойти в будни и на выходных

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В субботу в нарвском театральном центре "Vaba Lava" выступит украинская рок-группа "Вопли Видоплясова" и вокалист Олег Скрипка.
В субботу в нарвском театральном центре "Vaba Lava" выступит украинская рок-группа "Вопли Видоплясова" и вокалист Олег Скрипка. Фото: Facebook

Обзор мероприятий, которые состоятся в Ида-Вирумаа с 27 июля по 3 августа.

КУЛЬТУРА

Четверг, 27 июля

* В Йыхви в Михайловской церкви в 18.00 и в Ийзакуской церкви в 20.00 - полчаса органной музыки: Вирго Вельди (саксофон) и Улла Кригуль (орган). Вход бесплатный.

Нарвская арт-резиденция.
Нарвская арт-резиденция. Фото: Ilja Smirnov / Põhjarannik

* В Нарвской арт-резиденции (NART; место встречи: ул. Йоала, 18) в 18.30 - серия концертов "Still Point" / "Неподвижная точка" на Кренгольмской мануфактуре. Бесплатно. Необходимо зарегистрироваться.

Пятница, 28 июля

* На эстраде в Ийзаку в 19.00 - "Kõik roosid..." / "Все розы...", летний спектакль об актере театра "Ванемуйне" Хеленде Пеэпе. Билет - 22-27 евро.

* На эстраде Сакаского народного дома в 19.00 - "Rätsep Õhk ja tema õnneloos" / "Рятсеп Ыхк и его история счастья", спектакль театральной труппы "Poolvillased". Билет - 5 евро, для детей до 12-ти лет вход бесплатный. В случае непогоды спектакль пройдет в Сакском народном доме.

Суббота, 29 июля

* В Нарва-Йыэсуу в Светлом парке - фестиваль "Narva-Jõesuu jazz": 15.00 - "Raivo Tafenau Quintet" (Эстония), 16.30 - бэнд Софии Рубиной "Summer Flow" (Эстония), 18.00 - Studnitzky x Magro feat. Леона Берлин (Германия), 19.30 - "Lucy Woodward Quartet" (США-Нидерланды), 21.00 - "Black Lives − from Generation to Generation" (США, Франция, ЮАР, Бельгия).

* В Нарвской арт-резиденции (NART; место встречи: ул. Йоала, 18) в 16.00 - серия концертов "Still Point" / "Неподвижная точка" на Кренгольмской мануфактуре. Бесплатно. Необходимо зарегистрироваться.

Хористы Ида-Вирумаа репетировали спектакль "Kõik roosid..." на эстраде в Ийзаку.
Хористы Ида-Вирумаа репетировали спектакль "Kõik roosid..." на эстраде в Ийзаку. Фото: Erakogu

* На эстраде в Ийзаку в 19.00 - "Kõik roosid..." / "Все розы...", летний спектакль об актере театра "Ванемуйне" Хеленде Пеэпе. Билет - 22-27 евро.

* В Нарве в театральном центре "Vaba Lava" в 20.00 - группа "Вопли Видоплясова" и вокалист Олег Скрипка (Украина). Билет - 15.30 евро.

Воскресенье, 30 июля

* В Нарва-Йыэсуу в Светлом парке в 10.00 - фотофестиваль "Солнечный город".

Хедвиг Хансон.
Хедвиг Хансон. Фото: Dmitri Kotjuh

* На мызе Майдла в 17.00 - "Unustamatud laulud" / "Незабываемые песни", концерт Хедвиг Хансон. Билет - 20 евро.

Уку Сувисте.
Уку Сувисте. Фото: Peeter Lilleväli / Põhjarannik

* На берегу вокаского пруда в 18.00 - фестиваль вокаского пруда. На концерте солисты Теэле Вийра и Уку Сувисте исполнят суперхиты Бритни Спирс и Эда Ширана. Концерт бесплатный.

Понедельник, 31 июля

* В Нарве в театральном центре "Vaba Lava" в 17.00 -открытие выставки Натальи Капаевой. Вход бесплатный.

Вторник, 1 августа

* В Нарвской арт-резиденции (NART; место встречи: ул. Йоала, 18) в 18.30 - серия концертов "Still Point" / "Неподвижная точка" на Кренгольмской мануфактуре. Бесплатно. Необходимо зарегистрироваться.

Четверг, 3 августа

* В Йыхвиском парке в 18.00 - вечер летней музыки "Muusika meie südames" / "Музыка в нашем сердце": Фред Рыйгас и Таммикуский смешанный ансамбль, совместно с Иллукаским женским ансамблем.

СПОРТ

Суббота, 29 июля

* В Йыхви на открытых волейбольных площадках в 10.00 - этап летней смешанной волейбольной серии.

* На мототрассе в Пюхайыэ в 11.00 - Пюхайыэский мотокросс; день первый.

* На Йыхвиском футбольном стадионе в 16.00 - чемпионат Эстонии по футболу, вторая лига: ФК "Phoenix" (Йыхви) / ФК "Noova" - ФК "Welco II" (Тарту).

* На стадионе Кохтла-Ярвеского спортцентра в 16.00 - чемпионат Эстонии по футболу, вторая лига: ФК "Järve" (Кохтла-Ярве) - ФА "Tartu Kalev II".

Воскресенье, 30 июля

* В Кивиыли на трассе для диск-гольфа в 9.00 - этап кубковой серии Вирумаа по диск-гольфу.

* На мототрассе в Пюхайыэ в 11.00 - Пюхайыэский мотокросс; день второй.

* У Вокаского Дома спорта в 11.00 - XXII Вокаский турнир по петанку на лужайке.

* В Кохтла-Ярве на Ярвеском поле с искусственным газоном в 13.00 - чемпионат Эстонии по футболу, четвертая лига: "Püssi SK" / ФК "Järve" (Кохтла-Ярве) - ФК "Maksatransport II" (Таллинн).

Понедельник, 31 июля

* В Паннъярве на трассе для диск-гольфа в 18.30 - этап Ида-Вирумааской недельной игры в диск-гольф.

Среда, 2 августа

* На Вокаском стадионе на площадке для петанка в 18.00 - этап Кубка Вока по петанку, дуплет.

* В Кохтла-Нымме на трассе для диск-гольфа в18.30 - этап Ида-Вирумааской недельной игры в диск-гольф.

РАЗНОЕ

Пятница, 28 июля

* На Йыхвиской железнодорожной станции в 11.00 - большое народное мероприятие в рамках международного соревнования на дрезинах "Relsiralli". Информация: relsiralli.go.ee.

Суббота, 29 июля

* У Ахтмеского спортхолла в 15.45 - большое народное мероприятие в рамках международного соревнования на дрезинах "Relsiralli". Информация: relsiralli.go.ee.

Воскресенье, 30 июля

* В Культурном дворике нарвского театрального центра "Vaba Lava" в 14.00 - ярмарка. Вход бесплатный. 

Фото: Eesti Kultuurkapital

Страница издается при поддержке фонда "Kultuurkapital". Опубликование информации на странице бесплатное. Информацию нужно отправить к понедельнику той недели, на которой она будет опубликована, по адресу э-почты: diana@pohjarannik.ee.

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