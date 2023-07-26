МЕРОПРИЯТИЯ В ИДА-ВИРУМАА, 27.07-03.08 ⟩ Куда пойти в будни и на выходных

Воскресенье, 30 июля

* В Нарва-Йыэсуу в Светлом парке в 10.00 - фотофестиваль "Солнечный город".

Хедвиг Хансон. Фото: Dmitri Kotjuh

* На мызе Майдла в 17.00 - "Unustamatud laulud" / "Незабываемые песни", концерт Хедвиг Хансон. Билет - 20 евро.

Уку Сувисте. Фото: Peeter Lilleväli / Põhjarannik

* На берегу вокаского пруда в 18.00 - фестиваль вокаского пруда. На концерте солисты Теэле Вийра и Уку Сувисте исполнят суперхиты Бритни Спирс и Эда Ширана. Концерт бесплатный.

Понедельник, 31 июля

* В Нарве в театральном центре "Vaba Lava" в 17.00 -открытие выставки Натальи Капаевой. Вход бесплатный.

Вторник, 1 августа

* В Нарвской арт-резиденции (NART; место встречи: ул. Йоала, 18) в 18.30 - серия концертов "Still Point" / "Неподвижная точка" на Кренгольмской мануфактуре. Бесплатно. Необходимо зарегистрироваться.

Четверг, 3 августа

* В Йыхвиском парке в 18.00 - вечер летней музыки "Muusika meie südames" / "Музыка в нашем сердце": Фред Рыйгас и Таммикуский смешанный ансамбль, совместно с Иллукаским женским ансамблем.

СПОРТ

Суббота, 29 июля

* В Йыхви на открытых волейбольных площадках в 10.00 - этап летней смешанной волейбольной серии.

* На мототрассе в Пюхайыэ в 11.00 - Пюхайыэский мотокросс; день первый.

* На Йыхвиском футбольном стадионе в 16.00 - чемпионат Эстонии по футболу, вторая лига: ФК "Phoenix" (Йыхви) / ФК "Noova" - ФК "Welco II" (Тарту).

* На стадионе Кохтла-Ярвеского спортцентра в 16.00 - чемпионат Эстонии по футболу, вторая лига: ФК "Järve" (Кохтла-Ярве) - ФА "Tartu Kalev II".

Воскресенье, 30 июля

* В Кивиыли на трассе для диск-гольфа в 9.00 - этап кубковой серии Вирумаа по диск-гольфу.