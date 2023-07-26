МЕРОПРИЯТИЯ В ИДА-ВИРУМАА, 27.07-03.08 ⟩ Куда пойти в будни и на выходных

Обзор мероприятий, которые состоятся в Ида-Вирумаа с 27 июля по 3 августа.
КУЛЬТУРА
Четверг, 27 июля
* В Йыхви в Михайловской церкви в 18.00 и в Ийзакуской церкви в 20.00 - полчаса органной музыки: Вирго Вельди (саксофон) и Улла Кригуль (орган). Вход бесплатный.
* В Нарвской арт-резиденции (NART; место встречи: ул. Йоала, 18) в 18.30 - серия концертов "Still Point" / "Неподвижная точка" на Кренгольмской мануфактуре. Бесплатно. Необходимо зарегистрироваться.
Пятница, 28 июля
* На эстраде в Ийзаку в 19.00 - "Kõik roosid..." / "Все розы...", летний спектакль об актере театра "Ванемуйне" Хеленде Пеэпе. Билет - 22-27 евро.
* На эстраде Сакаского народного дома в 19.00 - "Rätsep Õhk ja tema õnneloos" / "Рятсеп Ыхк и его история счастья", спектакль театральной труппы "Poolvillased". Билет - 5 евро, для детей до 12-ти лет вход бесплатный. В случае непогоды спектакль пройдет в Сакском народном доме.
Суббота, 29 июля
* В Нарва-Йыэсуу в Светлом парке - фестиваль "Narva-Jõesuu jazz": 15.00 - "Raivo Tafenau Quintet" (Эстония), 16.30 - бэнд Софии Рубиной "Summer Flow" (Эстония), 18.00 - Studnitzky x Magro feat. Леона Берлин (Германия), 19.30 - "Lucy Woodward Quartet" (США-Нидерланды), 21.00 - "Black Lives − from Generation to Generation" (США, Франция, ЮАР, Бельгия).
* В Нарвской арт-резиденции (NART; место встречи: ул. Йоала, 18) в 16.00 - серия концертов "Still Point" / "Неподвижная точка" на Кренгольмской мануфактуре. Бесплатно. Необходимо зарегистрироваться.
* На эстраде в Ийзаку в 19.00 - "Kõik roosid..." / "Все розы...", летний спектакль об актере театра "Ванемуйне" Хеленде Пеэпе. Билет - 22-27 евро.
* В Нарве в театральном центре "Vaba Lava" в 20.00 - группа "Вопли Видоплясова" и вокалист Олег Скрипка (Украина). Билет - 15.30 евро.
Воскресенье, 30 июля
* В Нарва-Йыэсуу в Светлом парке в 10.00 - фотофестиваль "Солнечный город".
* На мызе Майдла в 17.00 - "Unustamatud laulud" / "Незабываемые песни", концерт Хедвиг Хансон. Билет - 20 евро.
* На берегу вокаского пруда в 18.00 - фестиваль вокаского пруда. На концерте солисты Теэле Вийра и Уку Сувисте исполнят суперхиты Бритни Спирс и Эда Ширана. Концерт бесплатный.
Понедельник, 31 июля
* В Нарве в театральном центре "Vaba Lava" в 17.00 -открытие выставки Натальи Капаевой. Вход бесплатный.
Вторник, 1 августа
* В Нарвской арт-резиденции (NART; место встречи: ул. Йоала, 18) в 18.30 - серия концертов "Still Point" / "Неподвижная точка" на Кренгольмской мануфактуре. Бесплатно. Необходимо зарегистрироваться.
Четверг, 3 августа
* В Йыхвиском парке в 18.00 - вечер летней музыки "Muusika meie südames" / "Музыка в нашем сердце": Фред Рыйгас и Таммикуский смешанный ансамбль, совместно с Иллукаским женским ансамблем.
СПОРТ
Суббота, 29 июля
* В Йыхви на открытых волейбольных площадках в 10.00 - этап летней смешанной волейбольной серии.
* На мототрассе в Пюхайыэ в 11.00 - Пюхайыэский мотокросс; день первый.
* На Йыхвиском футбольном стадионе в 16.00 - чемпионат Эстонии по футболу, вторая лига: ФК "Phoenix" (Йыхви) / ФК "Noova" - ФК "Welco II" (Тарту).
* На стадионе Кохтла-Ярвеского спортцентра в 16.00 - чемпионат Эстонии по футболу, вторая лига: ФК "Järve" (Кохтла-Ярве) - ФА "Tartu Kalev II".
Воскресенье, 30 июля
* В Кивиыли на трассе для диск-гольфа в 9.00 - этап кубковой серии Вирумаа по диск-гольфу.
* На мототрассе в Пюхайыэ в 11.00 - Пюхайыэский мотокросс; день второй.
* У Вокаского Дома спорта в 11.00 - XXII Вокаский турнир по петанку на лужайке.
* В Кохтла-Ярве на Ярвеском поле с искусственным газоном в 13.00 - чемпионат Эстонии по футболу, четвертая лига: "Püssi SK" / ФК "Järve" (Кохтла-Ярве) - ФК "Maksatransport II" (Таллинн).
Понедельник, 31 июля
* В Паннъярве на трассе для диск-гольфа в 18.30 - этап Ида-Вирумааской недельной игры в диск-гольф.
Среда, 2 августа
* На Вокаском стадионе на площадке для петанка в 18.00 - этап Кубка Вока по петанку, дуплет.
* В Кохтла-Нымме на трассе для диск-гольфа в18.30 - этап Ида-Вирумааской недельной игры в диск-гольф.
РАЗНОЕ
Пятница, 28 июля
* На Йыхвиской железнодорожной станции в 11.00 - большое народное мероприятие в рамках международного соревнования на дрезинах "Relsiralli". Информация: relsiralli.go.ee.
Суббота, 29 июля
* У Ахтмеского спортхолла в 15.45 - большое народное мероприятие в рамках международного соревнования на дрезинах "Relsiralli". Информация: relsiralli.go.ee.
Воскресенье, 30 июля
* В Культурном дворике нарвского театрального центра "Vaba Lava" в 14.00 - ярмарка. Вход бесплатный.
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