Концерт классической музыки собрал в Нарвском колледже небывало много зрителей

По словам организатора классической серии "Helid piiri peal" ("Звуки на границе") Юлии Савицкой, состоявшийся в выходные концерт в Нарвском колледже свидетельствует о том, что классическая музыка популярна в Нарве и Ида-Вирумаа в целом.
- На концерте было так много слушателей, что пришлось поставить дополнительные стулья, чтобы все могли расположиться. Аплодисменты публики в Нарвском колледже в пятницу вечером звучали просто великолепно. Я очень счастлива, что усилия, направленные на то, чтобы предложить нарвитянам достойные концерты классической музыки, встретили теплый прием. Это значит, что мы делаем правильное дело, - сказала Савицкая.