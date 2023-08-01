Концерт классической музыки собрал в Нарвском колледже небывало много зрителей

- На концерте было так много слушателей, что пришлось поставить дополнительные стулья, чтобы все могли расположиться. Аплодисменты публики в Нарвском колледже в пятницу вечером звучали просто великолепно. Я очень счастлива, что усилия, направленные на то, чтобы предложить нарвитянам достойные концерты классической музыки, встретили теплый прием. Это значит, что мы делаем правильное дело, - сказала Савицкая.

Исполнитель, участник Таллиннского оркестра барокко, виолончелист Эгмонт Вялья разделил восторг музыкантов от теплого приема публики, но особенно похвалил прекрасную акустику зала. "Неожиданно хорошая акустика Нарвского колледжа для исполнения этой музыки стала для нас очень большим и исключительно приятным сюрпризом. В состав барочного оркестра входят исполнители всех самых известных эстонских ансамблей старинной музыки, а также несколько концертмейстеров музыкальных групп из ERSO, театрального оркестра "Estonia" и исполнители на струнных инструментах из Таллиннского камерного оркестра. Отправляясь в Нарву, куда мы постыдно редко добираемся, мы и предположить не могли, что найдем здесь настоящую жемчужину", - сказал представитель оркестра.