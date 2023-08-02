МЕРОПРИЯТИЯ В ИДА-ВИРУМАА, 03.08-10.08 ⟩ Куда пойти в будни и на выходных

СПОРТ

Суббота, 5 августа

* В Йыхвиском общественном доме в 10.00 - этап серийного турнира шашечного клуба "Into", русские шашки.

* В Тойласком порту в 10.30 - чемпионат Эстонии по джет-спорту.

* В Айдуском центре водного спорта в 11.00 и 16.00 - чемпионат Эстонии по гребле.

* В Нарва-Йыэсуу на пляже у "Meresuu" в 11.00 - чемпионат Ида-Вирумаа по пляжному волейболу среди мужчин.

* В Пуртсе в 11.00 - "Purtse karikas" / Кубок Пуртсе по волейболу.

* На Йыхвиском футбольном стадионе в 14.00 - чемпионат Эстонии по футболу, вторая лига: "Jõhvi Phoenix"/"Narva Trans" - "Viimsi JK II".

* На Кивиылиском стадионе в 15.00 - чемпионат Эстонии по футболу, первая лига: ФК "Alliance" (Ида-Вирумаа) - "Paide linnameeskond U21".

* В Силламяэ на стадионе "Калев" в 16.00 - чемпионат Эстонии по футболу, третья лига: ФК "NPM Silmet" (Силламяэ) - "Anija JK".

Воскресенье, 6 августа

* В Нарва-Йыэсуу на пляже у "Meresuu" в 11.00 - юношеский чемпионат Ида-Вирумаа по пляжному волейболу.

* В Кохтла-Ярве на Ярвеском поле с искусственным газоном в 13.00 - чемпионат Эстонии по футболу, третья лига: "Püssi SK"/ФК "Järve" - ФК "Eston Villa II" (Таллинн).

* В Айдуском центре водного спорта в 13.00 и 16.00 - чемпионат Эстонии по гребле.

Понедельник, 7 августа

* В Йыхви на стадионе имени Хейно Липпа в 12.00 - юношеские "Rukkilillemängud" / "Васильковые игры" по легкой атлетике; день первый.

Вторник, 8 августа

* В Йыхви на стадионе имени Хейно Липпа в 10.30 - юношеские "Rukkilillemängud" / "Васильковые игры" по легкой атлетике; день второй.