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МЕРОПРИЯТИЯ В ИДА-ВИРУМАА, 03.08-10.08 ⟩ Куда пойти в будни и на выходных

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В среду на пикниковой сцене хутора Пости в деревне Сака в 19.00 - "Artjom Savitski duo".
В среду на пикниковой сцене хутора Пости в деревне Сака в 19.00 - "Artjom Savitski duo". Фото: Matti Kämärä / Põhjarannik

Обзор мероприятий, которые состоятся в Ида-Вирумаа с 3 по 10 августа.

КУЛЬТУРА

Четверг, 3 августа

* В Йыхвиском парке в 18.00 - 110-й годовщине композитора Раймонда Валгре посвящается: вечер летней музыки "Muusika meie südames" / "Музыка в нашем сердце": главный исполнитель - Фред Рыйгас, выступают Таммикуский смешанный ансамбль и Иллукаский женский ансамбль.

* В Нарва-Йыэсуу в Белом зале (ул. Кеск, 3) в 18.00 - вечер Игоря Северянина. Биограф Михаил Петров. Документальный художественный фильм "Игорь Северянин" Юлии Гутевой-Силларт.

Пятница, 4 августа

* На эстраде в Ийзаку в 19.00 - "Kõik roosid..." / "Все розы...", летний спектакль об актере театра "Ванемуйне" Хеленде Пеэпе. Билет - 22-27 евро.

Суббота, 5 августа

* В Йыхви в Михайловской церкви в 18.00 - концерт "Ukraina värvid" / "Цвета Украины": Павло Балакин (бас), Тийа Тенно (орган). В программе: Верди, Бах, Лысенко, Гендель и др. Вход - добровольное пожертвование для церкви.

* На эстраде в Ийзаку в 19.00 - "Kõik roosid..." / "Все розы...", летний спектакль об актере театра "Ванемуйне" Хеленде Пеэпе. Билет - 22-27 евро.

Meisterjaan.
Meisterjaan. Фото: Marianne Loorents

* В Нарве в театральном центре "Vaba Lava" в 21.00 - фестиваль "Kultuurihoov 2023" / "Культурный дворик-2023": Meisterjaan. Вход бесплатный.

Воскресенье, 6 августа

* В Нарва-Йыэсуу в Светлом парке в 12.00 - Эстонско-ингерманландский певческий праздник.

Среда, 9 августа

* В Сака на пикниковой сцене хутора Пости в 19.00 - "Artjom Savitski duo". Билет - 15 евро, со значком друга - 10 евро. Работает кафе. Концертный автобус: 18.00 - у Йыхвиской библиотеки, 18.15 - в Кохтла-Ярве у "Prestone", 18.20 - в Кохтла-Ярве у старой аптеки. Информация по тел. 514 3930, Тоомас.

Четверг, 10 августа

Александр Опенко.
Александр Опенко. Фото: Ilja Smirnov / Põhjarannik

* В Нарва-Йыэсуу в Белом зале (ул. Кеск, 3) в 18.00 - лекция "Нарвские истории" и презентация новой книги Александра Опенко.

СПОРТ

Суббота, 5 августа

* В Йыхвиском общественном доме в 10.00 - этап серийного турнира шашечного клуба "Into", русские шашки.

* В Тойласком порту в 10.30 - чемпионат Эстонии по джет-спорту.

* В Айдуском центре водного спорта в 11.00 и 16.00 - чемпионат Эстонии по гребле.

* В Нарва-Йыэсуу на пляже у "Meresuu" в 11.00 - чемпионат Ида-Вирумаа по пляжному волейболу среди мужчин.

* В Пуртсе в 11.00 - "Purtse karikas" / Кубок Пуртсе по волейболу.

* На Йыхвиском футбольном стадионе в 14.00 - чемпионат Эстонии по футболу, вторая лига: "Jõhvi Phoenix"/"Narva Trans" - "Viimsi JK II".

* На Кивиылиском стадионе в 15.00 - чемпионат Эстонии по футболу, первая лига: ФК "Alliance" (Ида-Вирумаа) - "Paide linnameeskond U21".

* В Силламяэ на стадионе "Калев" в 16.00 - чемпионат Эстонии по футболу, третья лига: ФК "NPM Silmet" (Силламяэ) - "Anija JK".

Воскресенье, 6 августа

* В Нарва-Йыэсуу на пляже у "Meresuu" в 11.00 - юношеский чемпионат Ида-Вирумаа по пляжному волейболу.

* В Кохтла-Ярве на Ярвеском поле с искусственным газоном в 13.00 - чемпионат Эстонии по футболу, третья лига: "Püssi SK"/ФК "Järve" - ФК "Eston Villa II" (Таллинн).

* В Айдуском центре водного спорта в 13.00 и 16.00 - чемпионат Эстонии по гребле.

Понедельник, 7 августа

* В Йыхви на стадионе имени Хейно Липпа в 12.00 - юношеские "Rukkilillemängud" / "Васильковые игры" по легкой атлетике; день первый.

Вторник, 8 августа

* В Йыхви на стадионе имени Хейно Липпа в 10.30 - юношеские "Rukkilillemängud" / "Васильковые игры" по легкой атлетике; день второй.

Среда, 9 августа

* В Ийзаку на трассе для диск-гольфа "Lendorav" в 18.30 - Ида-Вирумааская недельная игра в диск-гольф.

Четверг, 10 августа

* На Синимяэской тропе здоровья в 17.45 - этап Ида-Вирумааских веловечеров.

* В Йыхви на стадионе имени Хейно Липпа в 18.00 - международное соревнование дискоболов. Вход бесплатный.

РАЗНОЕ

Пятница, 4 августа

Скульптура из песка. Снимок иллюстративный.
Скульптура из песка. Снимок иллюстративный. Фото: Ilja Smirnov / Põhjarannik

* В Нарва-Йыэсуу на пляже у "Meresuu" в 11.00 - конкурс скульптур из песка. Семейное мероприятие. Команды построят из песка различные фигуры на заданную организатором тему.

* В Нарве в театральном центре "Vaba Lava" в 21.00 - фестиваль "Kultuurihoov 2023" / "Культурный дворик - 2023": зумба-вечеринка "Zumba party night". Вход бесплатный.

Суббота, 5 августа

Группа "Avenue".
Группа "Avenue". Фото: Ilja Smirnov / Põhjarannik

* В Нарва-Йыэсуу с 10.00 - День города: 10.00-20.00 - ярмарка в Светлом парке; 11.00-19.00 - на школьной спортивной площадке для молодежи соревнования по футболу и на самокатах, турнир по теннису, страйкбол, стрельба из лука, состязание лучших танцоров, зажигательные МС, DJ и бесплатные мастер-классы, батлы начнутся в 15.00 (место: скейт-парк, ул. Я. Поска, 36); 14.00-17.00 - для детей в Светлом парке игры от Юрия Пленина, мастер-классы от "Keskus Gagarin", клуба "Karu", "LaserCat", мобильная мастерская "Merkuur"; 18.00 - концерт в Светлом парке, выступают: ВИА "Kljukva", "Anna Darling Band" и группа "AveNue", фокусник Дмитрий Зорин, танцевальный коллектив "Varjud". Бесплатная парковка в городе в день мероприятия!

* У Кийклаского народного дома - День деревни Кийкла: 12.00 - забег "Karujooks", 13.00 - качели, площадка для метания, сауны, 14.00 - деревенские соревнования Вискла - Саркани - Кийкла, 15.45 - "Кийклаский силач", 16.00 - пенный праздник, 17.00 - врушки и аукцион веников, 17.30 - концерт фольклорного ансамбля из Латвии, 18.00 - награждения, лотерея. Ведущий дня - Аго Гашков. Открыто кафе "Kuremäe Apteegi kohvik".

* На деревенской площади в Пухату с 14.00 - День деревни Пухату.

* На деревенской площади в Алайыэ с 18.00 - I День деревень Причудья: 18.00-19.00 - концерт-открытие, викторина, катание на лошади; 18.00-21.00 - клуб "Silex", творческая мастерская для детей; 19.00-21.00 - концерт группы "M.O.R.A." (Нарва), танцевальные паузы заполнят "Lay Danse", "Show Cabaret Black Cats", "Загадка"; с 21.00 - дискотека; 22.00 - огненное шоу. Ведущий - Евгений Тимощук.

Воскресенье, 6 августа

* В Нарве в культурном дворике театрального центра "Vaba Lava" в 12.00 - "VeloNarva". Велозаезд. Пикник. Открытие фотовыставки "Life in Motion". Вход бесплатный. 

Фото: Eesti Kultuurkapital

Страница издается при поддержке фонда "Kultuurkapital". Опубликование информации на странице бесплатное. Информацию нужно отправить к понедельнику той недели, на которой она будет опубликована, по адресу э-почты: diana@pohjarannik.ee.

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