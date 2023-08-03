Колледжи Ида-Вирумаа получат 35 миллионов на исследования

На эти деньги ида-вируские колледжи двух крупнейших университетов Эстонии будут развивать научную компетенцию для поддержки справедливого перехода. Всего будет создано 23 исследовательские группы, 12 из них приедут в Вирумааский колледж ТТУ, передают радионовости ERR.

Фокус исследований будет сосредоточен на таких направлениях: энергетические решения для малых и средних предприятий, цифровизация, робототехника и ИТ, а также область химии, не связанная с ископаемым топливом.