Колледжи Ида-Вирумаа получат 35 миллионов на исследования

Колледжи Ида-Вирумаа получат из Фонда справедливого перехода 35 миллионов евро на развитие науки, как передает новостной портал Rus.ERR.
На эти деньги ида-вируские колледжи двух крупнейших университетов Эстонии будут развивать научную компетенцию для поддержки справедливого перехода. Всего будет создано 23 исследовательские группы, 12 из них приедут в Вирумааский колледж ТТУ, передают радионовости ERR.
Фокус исследований будет сосредоточен на таких направлениях: энергетические решения для малых и средних предприятий, цифровизация, робототехника и ИТ, а также область химии, не связанная с ископаемым топливом.
Исследовательские группы начнут работу уже в сентябре 2023 года, но пользоваться новыми лабораториями научные работники смогут не раньше 2026 года. Львиная доля затрачиваемого на подготовку времени уходит на закупку оборудования.
Подробнее - в публикации портала Rus.ERR.