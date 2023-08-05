ОПРОС ⟩ Пользуетесь ли вы кассами самообслуживания?

Виктор ЖЕЛНОВАТЫЙ, руководитель фирмы:
- Нет, потому что у меня не бывает такой необходимости. Все покупки в магазинах обычно делает жена, моя главная задача - заработать денег, ну и донести иногда сумки, когда много вещей или продуктов надо купить.
Валерий АФОНИН, работающий пенсионер:
- Конечно, пользуюсь, потому что это очень удобно, особенно когда у тебя в корзинке один-два товара и нет смысла стоять в очередь к продавцу, ведь, как правило, туда идут люди, которые делают много покупок.
Айли КУЛЬДМЕТС, пенсионер:
- Не пользуюсь, наверное, потому что просто боюсь любых автоматов - я человек в возрасте и слишком далекий от всяких современных технологий. Не могу быть уверенной, с продавцом проще.
Калев МАЭ, пенсионер:
- Не пользуюсь, наверное, потому что не привык. Но на самом деле для такого пожилого человека, как я, приятно лишний раз услышать "Здравствуйте" и "Спасибо". С автоматом ведь не пообщаешься, поэтому продавцы в магазине нужны.
Инна ГЛАДКОВА, преподаватель:
- Пользуюсь, мне удобно. Но часто вижу, как мучаются старые люди - стоят в длинной очереди к автоматам, не во всех магазинах есть продавцы на кассах, зрение плохое, теряются в поиске, что им нажать, долго достают карточки... Мне их очень жаль, такое отношение к пожилым людям - это неуважение. В одной маленькой "Максиме" спрашивала, почему нет продавца, отвечают, что такое у них распоряжение. Думаю, что такие нововведения - это неправильно.