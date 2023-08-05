ОПРОС ⟩ Пользуетесь ли вы кассами самообслуживания?

Фото: Peeter Lilleväli / Põhjarannik Виктор ЖЕЛНОВАТЫЙ, руководитель фирмы: - Нет, потому что у меня не бывает такой необходимости. Все покупки в магазинах обычно делает жена, моя главная задача - заработать денег, ну и донести иногда сумки, когда много вещей или продуктов надо купить.

Фото: Peeter Lilleväli / Põhjarannik Валерий АФОНИН, работающий пенсионер: - Конечно, пользуюсь, потому что это очень удобно, особенно когда у тебя в корзинке один-два товара и нет смысла стоять в очередь к продавцу, ведь, как правило, туда идут люди, которые делают много покупок.

Фото: Peeter Lilleväli / Põhjarannik Айли КУЛЬДМЕТС, пенсионер: - Не пользуюсь, наверное, потому что просто боюсь любых автоматов - я человек в возрасте и слишком далекий от всяких современных технологий. Не могу быть уверенной, с продавцом проще.

Фото: Peeter Lilleväli / Põhjarannik Калев МАЭ, пенсионер: - Не пользуюсь, наверное, потому что не привык. Но на самом деле для такого пожилого человека, как я, приятно лишний раз услышать "Здравствуйте" и "Спасибо". С автоматом ведь не пообщаешься, поэтому продавцы в магазине нужны.