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ОПРОС ⟩ Пользуетесь ли вы кассами самообслуживания?

Ирина Кивисельг Пеэтер Лиллевяли
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Касса самообслуживания.
Касса самообслуживания. Фото: Dmitri Kotjuh
Фото: Peeter Lilleväli / Põhjarannik

Виктор ЖЕЛНОВАТЫЙ, руководитель фирмы:

- Нет, потому что у меня не бывает такой необходимости. Все покупки в магазинах обычно делает жена, моя главная задача - заработать денег, ну и донести иногда сумки, когда много вещей или продуктов надо купить.

Фото: Peeter Lilleväli / Põhjarannik

Валерий АФОНИН, работающий пенсионер:

- Конечно, пользуюсь, потому что это очень удобно, особенно когда у тебя в корзинке один-два товара и нет смысла стоять в очередь к продавцу, ведь, как правило, туда идут люди, которые делают много покупок.

Фото: Peeter Lilleväli / Põhjarannik

Айли КУЛЬДМЕТС, пенсионер:

- Не пользуюсь, наверное, потому что просто боюсь любых автоматов - я человек в возрасте и слишком далекий от всяких современных технологий. Не могу быть уверенной, с продавцом проще.

Фото: Peeter Lilleväli / Põhjarannik

Калев МАЭ, пенсионер:

- Не пользуюсь, наверное, потому что не привык. Но на самом деле для такого пожилого человека, как я, приятно лишний раз услышать "Здравствуйте" и "Спасибо". С автоматом ведь не пообщаешься, поэтому продавцы в магазине нужны.

Фото: Peeter Lilleväli / Põhjarannik

Инна ГЛАДКОВА, преподаватель:

- Пользуюсь, мне удобно. Но часто вижу, как мучаются старые люди - стоят в длинной очереди к автоматам, не во всех магазинах есть продавцы на кассах, зрение плохое, теряются в поиске, что им нажать, долго достают карточки... Мне их очень жаль, такое отношение к пожилым людям - это неуважение. В одной маленькой "Максиме" спрашивала, почему нет продавца, отвечают, что такое у них распоряжение. Думаю, что такие нововведения - это неправильно.

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