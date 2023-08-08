СПАСАТЕЛИ ⟩ В заброшенном детсаду развели костер

Прибывшие на место спасатели определили, что дым распространяется из подвала здания, где разведен костер. Подвал был задымлен и спасатели приступили к дымовому погружению, чтобы отыскать очаг возгорания.

Горевший на площади одного квадратного метра костер был обнаружен и потушен.

В Йыхви ликвидировали масляное загрязнение

В полдень 5 августа в центр тревоги сообщили, что на Пуру теэ в Йыхви из автомобиля пролилось на землю большое количество масла. Сообщивший заметил, что на месте уже нет автомобиля, из которого текло масло.

Площадь загрязнения составила около одного квадратного метра, место утечки спасатели покрыли абсорбентом.

В Кохтла-Ярве огонь уничтожил садовый домик

В понедельник незадолго до трех часов ночи в центр тревоги сообщили, что на улице Паате в Кукрузеской части города Кохтла-Ярве либо развели большой костер, либо горит какое-то здание.

Спасатели выехали на место и установили, что горел садовый домик площадью 4 квадратных метра, к моменту прибытия спасателей уже обвалившийся. Сразу приступили к работам по тушению, но, к сожалению, садовый домик сгорел полностью. При пожаре никто не пострадал.

Пригоревшая еда встревожила соседей

Вечером 5 августа в центр тревоги сообщили, что из одной квартиры в доме на улице Кеск доносится запах дыма. Звонивший стучал также в дверь квартиры, но никто ему не открыл. Запах дыма ощущался уже и в других квартирах.