МЕРОПРИЯТИЯ В ИДА-ВИРУМАА, 10.08-17.08 ⟩ Куда пойти в будни и на выходных

КУЛЬТУРА

Четверг, 10 августа

* В Нарва-Йыэсуу в Белом зале (ул. Кеск, 3) в 18.00 - лекция "Нарвские истории" и презентация новой книги Александра Опенко.

Пятница, 11 августа

Эдуард Зеньчик. Фото: Пеэтер Лиллевяли / Põhjarannik

* В Силламяэ в галерее "SillArt" в 18.00 - открытие выставки работ художника Эдуарда Зеньчика "Uus tundmatu".

* В Силламяэ у фонтанов на морском променаде в 19.00 - концерт группы народного танца "Rummaja" из Люманда (Ляэне-Сааремаа). Бесплатно.

Празднование Дня химика в Кохтла-Ярве в 2006 году. На сцене - "2 Quick Start". Фото: День химика

* На Йыхвиской музыкальной площадке в 19.00 - Йыхвиский летний концерт: "ABBORN", трибьют-группа легендарного ансамбля "ABBA", "2 Quick Start" и "Hunt". Ворота открываются в 18.00. Билет - 28 евро, для учащихся (до 18 лет) при предъявлении ученического билета - 23 евро, для пенсионеров - 23 евро, для детей до 7 лет (включительно) - бесплатно (в сопровождении взрослого, купившего билет).

Воскресенье, 13 августа

Тудулиннаский народный дом. Фото: Тауно Выхмар

* В Тудулинна на Линнамяги с 15.00 - VI общинный фестиваль "Tudulinna tuled" / "Огни Тудулинна": 15.00 - детский мир (лего и фейс-арт); 16.00 - концерт Лийзи Койксон "Mõtisklusi muusikas" / "Размышления в музыке"; 17.30 - Тудулинна-440 в словах и на письме, Андрес Мересмаа; 18.15 - тудулиннаские рассказы в свободной форме, старые фотографии, книжный прилавок; 19.00 - дискуссия, семья хоровых руководителей Юлеоя; 20.00 - концерт Эстонского национального мужского хора. Билет - 25 евро, пенсионерам - 20 евро, детям младше 14 лет - бесплатно.

* В Сака на пикниковой сцене хутора Пости в 18.00 - концерт: Эльмар Лийтмаа и "Fööniks". Билет - 15 евро, со значком друга - 10 евро. Концертный автобус: 17.00 - у Йыхвиской библиотеки, 17.15 - в Кохтла-Ярве у "Prestone", 17.20 - в Кохтла-Ярве у старой аптеки. Информация по тел. 514 3930, Тоомас.

Вторник, 15 августа