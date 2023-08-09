МЕРОПРИЯТИЯ В ИДА-ВИРУМАА, 10.08-17.08 ⟩ Куда пойти в будни и на выходных

Обзор мероприятий, которые состоятся в Ида-Вирумаа с 10 по 17 августа.
КУЛЬТУРА
Четверг, 10 августа
* В Нарва-Йыэсуу в Белом зале (ул. Кеск, 3) в 18.00 - лекция "Нарвские истории" и презентация новой книги Александра Опенко.
Пятница, 11 августа
* В Силламяэ в галерее "SillArt" в 18.00 - открытие выставки работ художника Эдуарда Зеньчика "Uus tundmatu".
* В Силламяэ у фонтанов на морском променаде в 19.00 - концерт группы народного танца "Rummaja" из Люманда (Ляэне-Сааремаа). Бесплатно.
* На Йыхвиской музыкальной площадке в 19.00 - Йыхвиский летний концерт: "ABBORN", трибьют-группа легендарного ансамбля "ABBA", "2 Quick Start" и "Hunt". Ворота открываются в 18.00. Билет - 28 евро, для учащихся (до 18 лет) при предъявлении ученического билета - 23 евро, для пенсионеров - 23 евро, для детей до 7 лет (включительно) - бесплатно (в сопровождении взрослого, купившего билет).
Воскресенье, 13 августа
* В Тудулинна на Линнамяги с 15.00 - VI общинный фестиваль "Tudulinna tuled" / "Огни Тудулинна": 15.00 - детский мир (лего и фейс-арт); 16.00 - концерт Лийзи Койксон "Mõtisklusi muusikas" / "Размышления в музыке"; 17.30 - Тудулинна-440 в словах и на письме, Андрес Мересмаа; 18.15 - тудулиннаские рассказы в свободной форме, старые фотографии, книжный прилавок; 19.00 - дискуссия, семья хоровых руководителей Юлеоя; 20.00 - концерт Эстонского национального мужского хора. Билет - 25 евро, пенсионерам - 20 евро, детям младше 14 лет - бесплатно.
* В Сака на пикниковой сцене хутора Пости в 18.00 - концерт: Эльмар Лийтмаа и "Fööniks". Билет - 15 евро, со значком друга - 10 евро. Концертный автобус: 17.00 - у Йыхвиской библиотеки, 17.15 - в Кохтла-Ярве у "Prestone", 17.20 - в Кохтла-Ярве у старой аптеки. Информация по тел. 514 3930, Тоомас.
Вторник, 15 августа
* В Нарве в театральном центре "Vaba Lava" в 16.00 в рамках второго Международного театрального фестиваля Свободы - "(Elu) sunnitud valikud" / "Вибери кращу версiю", спектакль, рожденный в сотрудничестве Театра драматургов (Киев) и "Vaba Lava". Спектакль идет на украинском языке с переводом на эстонский и английский. Билет - 24 евро. Возрастное ограничение - 14 лет.
* В Нарве в театральном центре "Vaba Lava" в 19.00 в рамках второго Международного театрального фестиваля Свободы - "Totalitaarne romanss" / "Тоталитарный романс", инсценировка новой пьесы Марюса Ивашкявичюса. Режиссер инсценировки - Хендрик Тоомпере. Билеты на мероприятие бесплатные, но количество мест ограничено. Спектакль идет на эстонском языке с переводом на русский и английский языки.
* В Нарве в театральном центре "Vaba Lava" в 20.30 - подведение итогов дня фестиваля Свободы и в 22.30 - концерт.
Среда, 16 августа
* В Нарве в театральном центре "Vaba Lava" в 11.30 - дискуссионное утро на фестивале Свободы.
* В Нарве в концертном зале "Geneva" в 14.00 в рамках второго Международного театрального фестиваля Свободы - "Ema, kas meie kass on ka juut" / "Мама, а наша кошка тоже еврей?", спектакль Юлии Ауг. Спектакль идет на эстонском языке с субтитрами на русском языке. Билет - 24 евро. Возрастное ограничение - 14 лет.
* В Нарве в театральном центре "Vaba Lava" в 16.00 в рамках второго Международного театрального фестиваля Свободы - "(Elu) sunnitud valikud" / "Вибери кращу версiю", спектакль, рожденный в сотрудничестве Театра драматургов (Киев) и "Vaba Lava". Спектакль идет на украинском языке с переводом на эстонский и английский. Билет - 24 евро. Возрастное ограничение - 14 лет.
* В Нарве во дворе арт-резиденции "NART" в 16.00 в рамках VII Дней оперы в Нарве "ContempArt" - "La Serva Padrona" / "Служанка-госпожа", опера Джованни Баттисты Перголези в постановке Литовского национального театра оперы и балета. Опера в одном действии, исполняется на литовском языке с субтитрами на эстонском языке. Билет - 20-30 евро. Информация: www.narvaopera.ee.
* В Нарве в театральном центре "Vaba Lava" в 17.30 - кинопрограмма фестиваля Свободы.
* В Нарве в театральном центре "Vaba Lava" в 19.00 в рамках второго Международного театрального фестиваля Свободы - "Põrandaalused tüdrukud" / "Подпольные девочки", спектакль театра "Ильхом" (Ташкент). Спектакль идет на pycском языке с переводом на эстонский и английский языки. Билет - 24 евро. Возрастное ограничение - 14 лет.
* В Нарве в театральном центре "Vaba Lava" в 20.30 - подведение итогов дня фестиваля Свободы и в 22.00 - концерт.
Четверг, 17 августа
* В Нарве в театральном центре "Vaba Lava" в 11.30 - дискуссионное утро на фестивале Свободы.
* В Нарве в концертном зале "Geneva" в 14.00 в рамках второго Международного театрального фестиваля Свободы - "Narva - linn, mille me kaotasime" / "Нарва - город, который мы потеряли", спектакль Юлии Ауг. Спектакль идет на эстонском языке с переводом на русский и английский языки. Билет - 24 евро. Возрастное ограничение - 14 лет.
* В Нарве в театральном центре "Vaba Lava" в 16.30 - кинопрограмма фестиваля Свободы.
* В Нарве в театральном центре "Vaba Lava" в 18.00 в рамках второго Международного театрального фестиваля Свободы - "Põrandaalused tüdrukud" / "Подпольные девочки", спектакль театра "Ильхом" (Ташкент). Билет - 24 евро. Возрастное ограничение - 14 лет.
* В Нарве в концертном зале "Geneva" в 19.00 в рамках второго Международного театрального фестиваля Свободы - "Laviin" / "Лавина", спектакль театра "Жас Сахна" (Алматы). Спектакль идет на pycском языке с переводом на эстонский и английский языки. Билет - 24 евро. Возрастное ограничение - 16 лет.
* В Нарве в оперном шатре Кренгольмской мануфактуры в 20.30 в рамках VII Дней оперы в Нарве "ContempArt" - "Flesh", балет в постановке Евгения Гриба (Эстония) и Джека Трейлена (Финляндия). Билет - 20-35 евро. Информация: www.narvaopera.ee.
* В Нарве в театральном центре "Vaba Lava" в 21.00 - подведение итогов дня фестиваля Свободы и в 22.00 - концерт.
* В Нарве в помещениях Кренгольмской мануфактуры в 22.00 в рамках VII Дней оперы в Нарве "ContempArt" - "Hertsog Sinihabeme loss" / "Замок герцога Синяя Борода", опера Белы Бартока. Исполняется на венгерском языке. Билет - 25-35 евро. Информация: www.narvaopera.ee.
СПОРТ
Четверг, 10 августа
* На Синимяэской тропе здоровья в 17.45 - этап Ида-Вирумааских веловечеров.
* В Йыхви на стадионе имени Хейно Липпа в 18.00 - международное соревнование дискоболов. Вход бесплатный.
Суббота, 12 августа
* В Йыхвиском общественном доме в 10.00 - чемпионат Ида-Вирумаа по русским шашкам.
* На Йыхвиской площадке для пляжного волейбола в 10.00 - этап смешанного волейбола.
* В Нарве на стадионе "Фама" в 15.00 - чемпионат Эстонии по футболу, первая лига В: ФК "Narva Trans U21" - ФК "Tulevik" (Вильянди).
Воскресенье, 13 августа
* В Силламяэ на стадионе "Калев" в 11.00 - этап Ида-Вирумааской волейбольной серии 3vs3.
Вторник, 15 августа
* В Паннъярве в Алутагузеском центре отдыха и спорта в 18.30 - этап Ида-Вирумааской роллерной серии.
Среда, 16 августа
* В Ольгина в 18.00 - Нарвская среда ориентирования.
* На Вокаском стадионе в 18.00 - этап Кубка Вока по петанку; дуплет.
* В Оясааре на поле для диск-гольфа в 18.30 - этап Ида-Вирумааской недельной игры в диск-гольф.
РАЗНОЕ
Пятница, 11 августа
* В клубе "Ахтме" в 13.00 - диско-игровая программа "Игротека" для детей и их родителей. Билет - 5 евро. Информация по тел. 5858 6426 (звонить в рабочие дни с 9.00 до 16.00).
* В Нарве в культурном дворике театрального центра "Vaba Lava" в 23.00 - "909 Party", техно-тусовка (18+). Билет - 5 евро.
Суббота, 13 августа
* В Алутагузеской волости - День мызных кафе: 10.00-13.00 - кафе исчезнувшей мызы Тудулинна, в парке общинного дома, выступает ансамбль "Kungla"; 12.00-15.00 - кафе исчезнувшей мызы Ийзаку, в парке мызы Ийзаку, выступает SOUSAphone / SAXOphone; 14.00-17.00 - кафе забытой мызы Кийкла, выступает фольклорный ансамбль "Uurikad"; 16.00-19.00 - кафе в парке мызы Мяэтагузе, научное шоу "Kolme Põrsakese"; 18.00-21.00 - кафе в парке мызы Иллука, в 18.00 - знакомство с мызой Иллука вместе с Эне Раудар, выступление юных певцов и танцоров куртнаского молодежного центра, "Ivi Rausi duo"; 20.00-23.00 - ночное кафе в парке мызы Пагари, танцы с ансамблем "Melody +".
* В Пяйтеском зоопарке с 13.00 до 19.00 - день добрых дел: праздник викингов. Множество занятий для всех. Билет - 4 евро, 3-14-летним - 3 евро, до 2 лет - бесплатно. Полная информация о мероприятии - на странице в "FB".
* В Нарва-Йыэсуу в Парке Солнца в 20.00 - вечер при свечах.
Воскресенье, 13 августа
* В Нарве в культурном дворике театрального центра "Vaba Lava" в 13.00 - семейный день: рыцарский лагерь, "Lego Trainer", специальный гость - ФК "Narva Trans". Вход бесплатный.
Среда, 16 августа
* На реке Пуртсе в деревне Оанду Люганузеской волости в 10.00 - толока для создания нерестилищ для улучшения условий обитания рыбы и удаление из реки небольшого барьера из камней на пути миграции. Работа найдется как на берегу, так и в воде.
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