СПАСАТЕЛИ ⟩ Спасатели потушили поле

В понедельник днем спасатели получили сообщение о том, что на дороге Саунакиви в деревне Перьятси в Нарва-Йыэсуу горит поле, издалека виден дым.
По прибытии сначала определились с точными масштабами возгорания, затем приступили к работам по тушению.
Примерно за три часа пожар был потушен, последние очаги возгорания ликвидированы. Всего горело около 900 квадратных метров поля и окрестного кустарника.
Упавшее дерево перекрыло движение
Примерно в семь часов вечера 7 августа в центр тревоги сообщили, что в деревне Паулику Йыхвиской волости дерево упало на электролинию, которая, в свою очередь, упала вблизи дороги.
Электрический столб упал тоже, так что проезд оказался перекрыт.
О случившемся сразу оповестили электросети, и когда электричество было отключено, дерево убрали с дороги.
В кафе подгорела еда, спасатели обнаружили неисправный датчик
8 августа днем в центр тревоги поступило сообщение, что в торговом центре, расположенном на Нарвском шоссе, сработала автоматическая система пожарной сигнализации (АСПС).
Прибывшие на место спасатели обнаружили, что АСПС сработала из-за пригоревший еды в кафе на втором этаже здания. Персонал кафе потушил огонь до прибытия спасателей. Однако выяснилось, что кухонный датчик дыма был неисправен и не сработал при появлении дыма. Первой сработала и вовсе расположенная подальше сигнализация.
Спасатели проинформировали причастных лиц, а также посоветовали им в срочном порядке заменить датчик дыма на кухне.