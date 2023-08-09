СПАСАТЕЛИ ⟩ Спасатели потушили поле

По прибытии сначала определились с точными масштабами возгорания, затем приступили к работам по тушению.

Примерно за три часа пожар был потушен, последние очаги возгорания ликвидированы. Всего горело около 900 квадратных метров поля и окрестного кустарника.

Упавшее дерево перекрыло движение

Примерно в семь часов вечера 7 августа в центр тревоги сообщили, что в деревне Паулику Йыхвиской волости дерево упало на электролинию, которая, в свою очередь, упала вблизи дороги.

Электрический столб упал тоже, так что проезд оказался перекрыт.

О случившемся сразу оповестили электросети, и когда электричество было отключено, дерево убрали с дороги.

В кафе подгорела еда, спасатели обнаружили неисправный датчик

8 августа днем в центр тревоги поступило сообщение, что в торговом центре, расположенном на Нарвском шоссе, сработала автоматическая система пожарной сигнализации (АСПС).

Прибывшие на место спасатели обнаружили, что АСПС сработала из-за пригоревший еды в кафе на втором этаже здания. Персонал кафе потушил огонь до прибытия спасателей. Однако выяснилось, что кухонный датчик дыма был неисправен и не сработал при появлении дыма. Первой сработала и вовсе расположенная подальше сигнализация.