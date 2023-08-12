ОПРОС ⟩ Ваше самое запоминающееся событие этого лета?

Василий КАМАКИН, пенсионер:
- Трудно ответить. В основном всякие домашние заботы, а самое значимое событие то, что этим летом я вышел на заслуженный отдых - стал пенсионером. Отметили это событие хорошо. Радуюсь, что никуда спешить не надо.
Ангелина УСАНКИНА, учитель детского сада:
- В июне ездили с мужем в Турцию отдыхать. Впервые вдвоем - вырастили четырех детей, раньше всегда ездили с ними. Впечатления незабываемые, очень все было здорово. Воспоминаний хватит надолго.
Майя КОМАРОВА, молодая мама:
- Ничего яркого не было: наш малыш не любит ездить на автобусе, а папа с утра до вечера на работе. Поэтому всегда ждем выходных, чтобы провести их вместе. Недавно ездили отдыхать на турбазу "Суви" к Чудскому озеру - ребенок был в восторге, и нам тоже понравилось.
Тийна БОГЕНС, учитель:
- Ездила в Оруский парк, где проходил День Тойла. Прекрасный был вечер - много людей, интересные артисты, шоу, отличная погода. Пожалуй, это и есть самое яркое событие лета.
Нина КОЛОСОВА, пенсионер:
- Особо нечего вспомнить, просто хорошее лето. Запомнилась поездка в Силламяэ к друзьям, там как раз проходили Дни города и моря, было много разных интересных мероприятий и погода не подвела - все красиво и здорово. Хочется, конечно, чего-то более масштабного, но пока нет возможностей, да и международная обстановка не очень спокойная...