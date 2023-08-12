СПАСАТЕЛИ ⟩ Горела куча веток, спасатели отреагировали большими силами

Звонивший увидел из окна своего дома языки пламени высотой в несколько метров. Спасатели отреагировали на информацию очень большими силами, так как в данном месте расположено несколько больших сушилок, представляющих собой чрезвычайно большую угрозу возгорания.

Первыми на место прибыли кивиылиские спасатели, они установили, что горит не сушилка, а большая куча веток рядом с сушилками. Сразу приступили к работам по тушению, и, к счастью, пожар удалось локализовать или ликвидировать до распространения огня.