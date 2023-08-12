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СПАСАТЕЛИ ⟩ Горела куча веток, спасатели отреагировали большими силами

Северное побережье
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Машина спасателей.
Машина спасателей. Фото: Peeter Lilleväli / Põhjarannik

Вечером 10 августа спасатели получили информацию, что в деревне Уникюла Люганузеской волости большим пламенем горит сушилка.

Звонивший увидел из окна своего дома языки пламени высотой в несколько метров. Спасатели отреагировали на информацию очень большими силами, так как в данном месте расположено несколько больших сушилок, представляющих собой чрезвычайно большую угрозу возгорания.

Первыми на место прибыли кивиылиские спасатели, они установили, что горит не сушилка, а большая куча веток рядом с сушилками. Сразу приступили к работам по тушению, и, к счастью, пожар удалось локализовать или ликвидировать до распространения огня.

Почва горела на площади 25 квадратных метров, на тушение возгорания ушло 30 тонн воды.

Причины пожара выяснит расследование.

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