ЗВЕЗДА НЕДЕЛИ ⟩ Катри Райк

Предстоящей осенью исполнится два года с момента местных выборов, на которых известнейший нарвский политик Катри Райк триумфально выступила со своим списком.
Однако кто теперь сможет подсчитать, сколько же раз за это время кресло мэра качалось под Райк? За прошедший период некоторые из ее бывших единомышленников перешли в лагерь противников, а из некоторых бывших врагов получились политические союзники. Является ли то, что Райк по-прежнему остается в должности, результатом ее умелых политических шагов или просто совпадением благоприятных для нее обстоятельств?
В последний раз мы писали в этой же рубрике, взвешивая политическое прошлое и будущее Райк, так: "Ближайшее будущее нарвской политики прогнозировать так же сложно, как погоду в Эстонии: в игре задействовано много факторов, от которых все и зависит". Так оно и есть.
Беда Нарвы в том, что здесь десятки лет не было авторитетного и самостоятельного мэра. Решения принимались узким кругом где-то в кулуарах, а послушное большинство их затем одобряло. Нынешняя обстановка в горсобрании настолько сложная и ненадежная, что многие люди не понимают, кто здесь в настоящий момент находится у власти. Кроме Катри Райк, каким-то чудом все еще остающейся в должности.