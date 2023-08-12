ЗВЕЗДА НЕДЕЛИ ⟩ Катри Райк

Однако кто теперь сможет подсчитать, сколько же раз за это время кресло мэра качалось под Райк? За прошедший период некоторые из ее бывших единомышленников перешли в лагерь противников, а из некоторых бывших врагов получились политические союзники. Является ли то, что Райк по-прежнему остается в должности, результатом ее умелых политических шагов или просто совпадением благоприятных для нее обстоятельств?

В последний раз мы писали в этой же рубрике, взвешивая политическое прошлое и будущее Райк, так: "Ближайшее будущее нарвской политики прогнозировать так же сложно, как погоду в Эстонии: в игре задействовано много факторов, от которых все и зависит". Так оно и есть.