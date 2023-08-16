МЕРОПРИЯТИЯ В ИДА-ВИРУМАА, 17.08-24.08 ⟩ Куда пойти в будни и на выходных

КУЛЬТУРА

Четверг, 17 августа

* В Нарве в театральном центре "Vaba Lava" в 11.30 - дискуссионное утро на фестивале Свободы.

Юлия Ауг. Фото: Ilja Smirnov / Põhjarannik

* В Нарве в концертном зале "Geneva" в 14.00 в рамках второго Международного театрального фестиваля Свободы - "Narva - linn, mille me kaotasime" / "Нарва - город, который мы потеряли", спектакль Юлии Ауг. Спектакль идет на эстонском языке с переводом на русский и английский языки. Билет - 24 евро. Возрастное ограничение - 14 лет.

* В Нарве в театральном центре "Vaba Lava" в 16.30 - кинопрограмма фестиваля Свободы: "Mariupolis 2" / "Мариуполис 2" (на русском языке, с субтитрами на английском языке). Бесплатно.

* В Нарве в театральном центре "Vaba Lava" в 18.00 в рамках второго Международного театрального фестиваля Свободы - "Põrandaalused tüdrukud" / "Подпольные девочки", спектакль театра "Ильхом" (Ташкент). Билет - 24 евро. Возрастное ограничение - 14 лет.

* В Нарве в концертном зале "Geneva" в 19.00 в рамках второго Международного театрального фестиваля Свободы - "Laviin" / "Лавина", спектакль театра "Жас Сахна" (Алматы). Спектакль идет на pycском языке с переводом на эстонский и английский языки. Билет - 24 евро. Возрастное ограничение - 16 лет.

* В Нарве в оперном шатре Кренгольмской мануфактуры в 20.30 в рамках VII Дней оперы в Нарве "ContempArt" - "Flesh", балет в постановке Евгения Гриба (Эстония) и Джека Трейлена (Финляндия). Билет - 20-35 евро. Информация: www.narvaopera.ee.

* В Нарве в театральном центре "Vaba Lava" в 21.00 - подведение итогов дня фестиваля Свободы и в 22.00 - концерт: ансамбль "Oopus".

"Эрик Каменное Сердце". Фото: Matti Kämärä / Põhjarannik