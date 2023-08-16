МЕРОПРИЯТИЯ В ИДА-ВИРУМАА, 17.08-24.08 ⟩ Куда пойти в будни и на выходных

Обзор мероприятий, которые состоятся в Ида-Вирумаа с 17 по 24 августа.
КУЛЬТУРА
Четверг, 17 августа
* В Нарве в театральном центре "Vaba Lava" в 11.30 - дискуссионное утро на фестивале Свободы.
* В Нарве в концертном зале "Geneva" в 14.00 в рамках второго Международного театрального фестиваля Свободы - "Narva - linn, mille me kaotasime" / "Нарва - город, который мы потеряли", спектакль Юлии Ауг. Спектакль идет на эстонском языке с переводом на русский и английский языки. Билет - 24 евро. Возрастное ограничение - 14 лет.
* В Нарве в театральном центре "Vaba Lava" в 16.30 - кинопрограмма фестиваля Свободы: "Mariupolis 2" / "Мариуполис 2" (на русском языке, с субтитрами на английском языке). Бесплатно.
* В Нарве в театральном центре "Vaba Lava" в 18.00 в рамках второго Международного театрального фестиваля Свободы - "Põrandaalused tüdrukud" / "Подпольные девочки", спектакль театра "Ильхом" (Ташкент). Билет - 24 евро. Возрастное ограничение - 14 лет.
* В Нарве в концертном зале "Geneva" в 19.00 в рамках второго Международного театрального фестиваля Свободы - "Laviin" / "Лавина", спектакль театра "Жас Сахна" (Алматы). Спектакль идет на pycском языке с переводом на эстонский и английский языки. Билет - 24 евро. Возрастное ограничение - 16 лет.
* В Нарве в оперном шатре Кренгольмской мануфактуры в 20.30 в рамках VII Дней оперы в Нарве "ContempArt" - "Flesh", балет в постановке Евгения Гриба (Эстония) и Джека Трейлена (Финляндия). Билет - 20-35 евро. Информация: www.narvaopera.ee.
* В Нарве в театральном центре "Vaba Lava" в 21.00 - подведение итогов дня фестиваля Свободы и в 22.00 - концерт: ансамбль "Oopus".
* В Силламяэ на лестнице на Мере пуйестеэ в 21.00 - ночной киносеанс: "Эрик Каменное Сердце" (на эстонском языке, с субтитрами на русском языке). Бесплатно.
* В Нарве в помещениях Кренгольмской мануфактуры в 22.00 в рамках VII Дней оперы в Нарве "ContempArt" - "Hertsog Sinihabeme loss" / "Замок герцога Синяя Борода", опера Белы Бартока. Исполняется на венгерском языке. Билет - 25-35 евро. Информация: www.narvaopera.ee.
Пятница, 18 августа
* В Нарве в театральном центре "Vaba Lava" в 10.00 - дискуссионное утро на фестивале Свободы.
* В Нарвском порту в ангаре нр. 11 в 12.00 в рамках второго Международного театрального фестиваля Свободы - "Kaks garaaži" / "Два гаража", совместная постановка Эстонии и Латвии. Спектакль понятен зрителям, говорящим по-эстонски и не говорящим по-эстонски. Билет - 24 евро. Возрастное ограничение - 14 лет.
* В Нарве в концертном зале "Geneva" в 14.00 в рамках второго Международного театрального фестиваля Свободы - "Laviin" / "Лавина", спектакль театра "Жас Сахна" (Алматы). Спектакль идет на pycском языке с переводом на эстонский и английский языки. Билет - 24 евро. Возрастное ограничение - 16 лет.
* В Йыхвиской городской галерее в 16.00 - открытие выставки украинской вышивки Татьяны Ивушкиной "Родословная моего народа". Выставка открыта до 4 сентября.
* В Нарве в театральном центре "Vaba Lava" в 16.30 - кинопрограмма фестиваля Свободы: "20 päeva Mariupolis" / "20 дней в Мариуполе". Бесплатно.
* В Нарве в театральном центре "Vaba Lava" в 19.00 в рамках второго Международного театрального фестиваля Свободы - спектакль "Minu maailm on korraldatud nii" / "В моем мире устроено так" (Кыргызстан). Спектакль понятен зрителям, говорящим по-эстонски и не говорящим по-эстонски. Билет - 24 евро. Возрастное ограничение - 14 лет.
* В Нарве в оперном шатре Кренгольмской мануфактуры в 19.00 в рамках VII Дней оперы в Нарве "ContempArt" - "Another World" / "Другой мир", балет, основанный на музыке "Depeche Mode" и романе Харуки Мураками (труппа современного балета "Baltic Ballet Theatre"; Литва). Билет - 25-45 евро.
* В Нарве в театральном центре "Vaba Lava" в 21.00 - подведение итогов дня фестиваля Свободы и в 22.30 - концерт: бенд "Magic of Nomads" (Казахстан).
* В Силламяэ на лестнице на Мере пуйестеэ в 21.00 - ночной киносеанс: "Аптекарь Мельхиор" (на эстонском языке, с субтитрами на русском языке). Бесплатно.
Суббота, 19 августа
* В Нарве в театральном центре "Vaba Lava" в 11.30 - дискуссионное утро на фестивале Свободы.
* В Нарве в театральном центре "Vaba Lava" в 16.00 в рамках второго Международного театрального фестиваля Свободы - спектакль "Minu maailm on korraldatud nii" / "В моем мире устроено так" (Кыргызстан). Спектакль понятен зрителям, говорящим по-эстонски и не говорящим по-эстонски. Билет - 24 евро. Возрастное ограничение - 14 лет.
* В Нарве в концертном зале "Geneva" в 18.30 в рамках второго Международного театрального фестиваля Свободы - "Oasis de la impunidad" / "Karistamatuse oaas" / "Оазис безнаказанности", спектакль труппы "La Re-Sentida" ("Оскорбленные"; Чили). Спектакль идет на испанском языке с переводом на русский, эстонский и английский. Текста минимум. Билет - 24 евро. Возрастное ограничение - 16 лет.
* В Нарве в оперном шатре Кренгольмской мануфактуры в 19.00 в рамках VII Дней оперы в Нарве "ContempArt" - "Adriana Lecouvreur" / "Адриенна Лекуврёр", опера Франческо Чилеа. Постановка Нарвских оперных дней в сотрудничестве с "NB8 ART". Билет - 20-35 евро.
* В Нарве в театральном центре "Vaba Lava" в 21.00 - подведение итогов дня фестиваля Свободы и в 22.00 - концерт: бенд "Flyin Up" (Узбекистан).
Воскресенье, 20 августа
* В Кохтла-Ярве у памятника павшим в Освободительной войне (парк на ул. К. Лутса) в 13.00 - празднование годовщины восстановления независимости Эстонской Республики и награждение лучших жителей Кохтла-Ярве. Выступает Инес.
* В клубе "Ахтме" в 13.00 - праздничный концерт, посвященный Дню восстановления независимости Эстонской Республики. Гость программы - Сергей Маасин. Вход свободный. Количество мест ограничено. Информация по тел. 507 4616, www.ahtmeklubi.ee.
* В Каукси у пляжного здания в 15.00 - концерт в честь восстановления независимости Эстонской Республики: Луиза Рыйвас и Ален Везико, аккомпанемент на гитаре - Карел Казак. Открыто "Catering Kene kohvik". С собой захватите одеяло для пикника или походный стул. Бесплатно.
* В Нарве в Йоаорге в 17.00 - Певческий пикник. В программе песни о Нарве и всей Эстонии на эстонском, русском, украинском и водском языках. Главные исполнители - тандемный хор Нарвского дома эстонского языка и Палдиский смешанный хор. На сцену выйдут артисты из Ида-Вирумаа и других уголков Эстонии. В конце вечера выступит популярный исполнитель, имя которого пока в секрете. Информация: integratsioon.ee/laulupiknik-narva.
* В Тойла в Оруском парке в 17.00 - променад Оруского парка: концерт с участием "Noorkuu" и Койта Тооме. Билет - 15-17 евро. Количество мест ограничено.
* В Йыхвиском городском парке в 19.00 - концерт, посвященный восстановлению независимости Эстонской Республики. Пять патриотических песен Ало Маттийзена - Йыхвиский биг-бенд и Пеэтер Прикс. "Kõrsikud".
Понедельник, 21 августа
* Перед Кохтла-Ярвеской гимназией в 18.00 - летний концерт. Выступают певцы и молодежный оркестр Кохтла-Ярвеской гимназии совместно с фолк-группой "Kratt". Прозвучат любимые хиты эстонского "Евровидения".
Среда, 23 августа
* В Лаагна в Ванатаре в 18.00 - вечер: стендап-шоу Александра Александрина "Võõras omade seas" / "Чужой среди своих". Билет - 7 евро.
Четверг, 24 августа
* У Кохтла-Ярвеского центра культуры в 21.00 - ночной киносеанс: "Эрик Каменное Сердце" (на эстонском языке, с субтитрами на русском языке). Бесплатно.
СПОРТ
Суббота, 19 августа
* На стадионе Кохтла-Ярвеского спортцентра в 14.00 - чемпионат Эстонии по футболу, вторая лига: ФК "Järve" (Кохтла-Ярве) - ФК "Helios" (Выру).
* На Кивиылиском стадионе в 14.30 - чемпионат Эстонии по футболу, первая лига: ФК "Alliance" (Ида-Вирумаа) - "FCI Levadia U21" (Таллинн).
* На Йыхвиском футбольном стадионе в 16.00 - чемпионат Эстонии по футболу, вторая лига: ФК "Phoenix" (Йыхви) / ФК "Noova" - ФК "Ararat" (Таллинн).
Воскресенье, 20 августа
* В Паннъярве в Алутагузеском центре отдыха и спорта в 11.00 - этап Ида-Вирумааской волейбольной серии, 3vs3.
Среда, 23 августа
* На Вокаском стадионе в 18.00 - этап Кубка Вока по петанку; дуплет.
* В Карьямаа на трассе для диск-гольфа в 18.30 - этап Ида-Вирумааской недельной игры в диск-гольф.
* В Нарве на Кренгольмском стадионе в 19.00 - Кубок Эстонии по футболу: ФК "Narva Trans" - ФК "Zenit" (Таллинн).
Четверг, 24 августа
* В Айду с 17.00 до 19.00 открыт старт четверга ориентирования клуба народного спорта "Jõhvikas".
РАЗНОЕ
Пятница, 18 августа
* В Люганузеской волости в Эрра на Пуйестеэ, 8 с 15.00 до 20.00 - День домашних кафе. Информация: lyganuse.ee.
Суббота, 19 августа
* В Нарве в бизнес-центре "Narova" (Солдина, 1с) с 10.00 до 19.00 - "Narva Retro Custom Show", выставка ретро-техники и мотоциклов.
* 175-километровая улица причудской еды с 11.00 до 21.00: в порту Васкнарвы - "Põhja-Peipsi Köök", в Ремнику на улице Ванакооли - "Ruubeni kohvik", в Алайыэ - дворовое кафе "Põhja-Peipsi Köögi", домашняя кухня виллы "Kuru", в пляжном здании Каукси - "Catering Kene", в доме отдыха "Lemmaku" - "Hea Tegija", в Раннапунгерья - семейный ресторан "Pärnaõue".
* В зоне отдыха Атсалама с 10.00 до 14.00 - Атсаламаская деревенская ярмарка. Территория кодутютред и нооркоткад, конкурс ярмарочных частушек, блинная лавка. В 11.00 - культурная программа: Мяэтагузеский оркестр, коллективы художественной самодеятельности Алутагузеской волости, клуб аккордеонистов "Amulett" (Таллинн). В 13.00 - аукцион.
* В Нарва-Йыэсуу в Светлом парке в 12.00 - благотворительная зумба.
* У Люганузеской церкви с 11.00 до 16.00, в Майдла по ул. Нурме, 9 с 12.00 до 17.00 и в Кивиыли по ул. Роху, 8 с 15.00 до 22.00 - День домашних кафе. В кивиылиском кафе в 17.00 - театральная постановка. Информация: lyganuse.ee.
Воскресенье, 20 августа
* В Кивиыли на центральной площади с 9.00 до 13.00 - культурное кафе в честь Дня восстановления независимости Эстонской Республики, в 12.00 - концерт: Трийн Норман и Оля Раудонен.
* У синимяэского пруда в 11.00 - семейный день в честь восстановления независимости Эстонской Республики.
* В Тойла на улице Пикк с 11.00 до 16.00 - Фестиваль улицы Пикк. Точная информация - на страничке мероприятия в "FB".
* 175-километровая улица причудской еды с 11.00 до 17.00: в порту Васкнарвы - "Põhja-Peipsi Köök", в Ремнику на улице Ванакооли - "Ruubeni kohvik", в Алайыэ - дворовое кафе "Põhja-Peipsi Köögi", домашняя кухня виллы "Kuru", в пляжном здании Каукси - "Catering Kene", в доме отдыха "Lemmaku" - "Hea Tegija", в Раннапунгерья - семейный ресторан "Pärnaõue".
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