Мэр Нарва-Йыэсуу приглашает на ночной прием

Для максимально прямого общения с горожанами двери кабинета мэра Нарва-Йыэсуу Максима Ильина будут открыты ночью в субботу, 19 августа, когда в городе состоятся ярмарка "ÖÖBazaar" и фестиваль мастеров кулинарии и рукоделия, сообщили в горуправе.

- Чтобы разделить с горожанами, а почему бы и не с гостями нашего города, их заботы и радости, мы откроем двери кабинета мэра прямо во время ночного мероприятия, - подтвердил Ильин, уточнив, что хотя это будет кабинет под открытым небом, все пройдет вполне официально и будет ориентировано на общение с горожанами.