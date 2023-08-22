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Число зарегистрированных безработных в Эстонии немного снизилось

Северное побережье
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Представительство Кассы по безработице в Нарве.
Представительство Кассы по безработице в Нарве. Фото: Ilja Smirnov / Põhjarannik / Arhiiv

Зарегистрированная безработица медленно снижается в Эстонии третью неделю подряд, отмечает новостной портал Rus.ERR.

По положению на 20 августа, на учете в Кассе по безработице стояли 50925 человек - на 83 меньше, чем неделей ранее, отмечает Rus.ERR.

Уровень зарегистрированной безработицы по-прежнему равен 7,6%.

По уездам наиболее высокий уровень безработицы по-прежнему в Ида-Вирумаа - 12,7%. Общее количество нетрудоустроенных лиц в этом уезде составляет 7180.

Самый низкий уровень безработицы остается на Хийумаа - 3,9%, где общее число безработных - 154 человека.

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