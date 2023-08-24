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Финансирование кренгольмского культурного квартала оказалось под угрозой

Северное побережье
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Эскиз культурного квартала нарвского Кренгольма "Manufaktuur".
Эскиз культурного квартала нарвского Кренгольма "Manufaktuur". Фото: NARVA GATE

Министр культуры Хейди Пурга назвала нецелесообразным государственное финансирование проекта культурного квартала Кренгольма "Manufaktuur" из-за ухудшившихся отношений с Россией. В самой Нарве негативно отреагировали на мнение министра, как передает ERR.

Как у министра культуры, так и у руководства фонда "Капитал культуры Эстонии" возникли вопросы к проекту культурного квартала на территории Кренгольмской мануфактуры. Причина кроется в разрыве культурных связей с Россией из-за войны в Украине, в то время как проект ориентировался и на привлечение в Нарву гостей из России.

По мнению руководства владеющей кренгольмской недвижимостью компании "Narva Gate", первоначальные планы стоит пересмотреть, о чем рассказали 24 августа "Актуальная камера" и новостной портал Rus.ERR.

- Конечно, все планы сдвигаются на будущее. Наш проект, как и эстонская экономика, связан с этим. Конечно, тогда надо переориентироваться на другие регионы, - сказал исполнительный руководитель ТОО "Narva Gate" Яанус Микк.

По мнению мэра Нарвы Катри Райк, министр культуры действует нечестно: "Министр не может поменять [решение]. Может высказаться, но поменять это должен только парламент. Я не представляю сейчас ни одного члена парламента, который вышел бы и сказал - мы Нарву не поддерживаем потому, что в России война. Этого просто не может быть. Мы здесь в Нарве, в России война и действительно нет российских туристов. Но, это нечестно - Нарва не должна страдать от того, что там война. Это совсем нечестно", - сказала Райк в комментарии для "Актуальной камеры".

Райк собирается в сентябре обсудить данный вопрос с министром культуры.

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Нарва
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