Финансирование кренгольмского культурного квартала отменяется

Как у министра культуры, так и у руководства фонда "Капитал культуры Эстонии" возникли вопросы к проекту культурного квартала на территории Кренгольмской мануфактуры. Причина кроется в разрыве культурных связей с Россией из-за войны в Украине, в то время как проект ориентировался и на привлечение в Нарву гостей из России.

- Конечно, все планы сдвигаются на будущее. Наш проект, как и эстонская экономика, связан с этим. Конечно, тогда надо переориентироваться на другие регионы, - сказал исполнительный руководитель ТОО "Narva Gate" Яанус Микк.

По мнению мэра Нарвы Катри Райк, министр культуры действует нечестно: "Министр не может поменять [решение]. Может высказаться, но поменять это должен только парламент. Я не представляю сейчас ни одного члена парламента, который вышел бы и сказал - мы Нарву не поддерживаем потому, что в России война. Этого просто не может быть. Мы здесь в Нарве, в России война и действительно нет российских туристов. Но, это нечестно - Нарва не должна страдать от того, что там война. Это совсем нечестно", - сказала Райк в комментарии для "Актуальной камеры".