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ОПРОС ⟩ Должна ли Кая Каллас покинуть свой пост из-за бизнеса супруга?

Ирина Кивисельг Матти Кямяря
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Премьер-министр Кая Каллас. Снимок сделан в ноябре 2022 года.
Премьер-министр Кая Каллас. Снимок сделан в ноябре 2022 года. Фото: Matti Kämärä / Põhjarannik
Фото: Matti Kämärä / Põhjarannik

Юрий ТУРЫГИН, пенсионер:

- Должна. Надо быть более компетентной и не разрушать собственную страну. То, что случилось с ее мужем, - еще один повод для отставки. Со всех спрашивает, а самой, значит, можно? Факт бизнес-контактов с Россией ее мужа - не мелочь. Знаю, что народ негативно относится к ее политике, перед выборами обещала, что налоги не повысят, а на деле все наоборот.

Фото: Matti Kämärä / Põhjarannik

Айме КУНИНГАС, пенсионер:

- Должна. Даже если допустить, что она не ведала о делах мужа, делать такие вещи за спиной жены крайне неприлично, тем более если она занимает такой высокий пост. Этого уже достаточно, чтобы уйти в отставку. Должна же существовать какая-то этика!

Фото: Matti Kämärä / Põhjarannik

Ольга МИХАЙЛОВА, аналитик:

- В семье могут быть разногласия, мужья не всегда слушают жен. Если она не была с ним в одной лодке, то не виновата и не должна уходить в отставку или расставаться с мужем.

Фото: Matti Kämärä / Põhjarannik

Татьяна КУБРИ, пенсионер:

- Политикой не интересуюсь, это очень больная тема. Что касается факта с мужем премьер-министра - он занимается своими делами и она не должна за него отвечать. По этой причине не надо уходить.

Фото: Matti Kämärä / Põhjarannik

Татьяна ЖУКОВА, пенсионер:

- Должна и давно. Ее политика - против пенсионеров и детей, а у меня трое внуков, за которых я волнуюсь. Жена в любом случае должна отвечать за поступки мужа, даже если не в курсе его дел. Кая Каллас очень тонко уходит от этой темы, трудно сказать, чем все закончится, но лучше бы ушла.

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