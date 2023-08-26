ОПРОС ⟩ Должна ли Кая Каллас покинуть свой пост из-за бизнеса супруга?

Фото: Matti Kämärä / Põhjarannik Юрий ТУРЫГИН, пенсионер: - Должна. Надо быть более компетентной и не разрушать собственную страну. То, что случилось с ее мужем, - еще один повод для отставки. Со всех спрашивает, а самой, значит, можно? Факт бизнес-контактов с Россией ее мужа - не мелочь. Знаю, что народ негативно относится к ее политике, перед выборами обещала, что налоги не повысят, а на деле все наоборот.

Фото: Matti Kämärä / Põhjarannik Айме КУНИНГАС, пенсионер: - Должна. Даже если допустить, что она не ведала о делах мужа, делать такие вещи за спиной жены крайне неприлично, тем более если она занимает такой высокий пост. Этого уже достаточно, чтобы уйти в отставку. Должна же существовать какая-то этика!

Фото: Matti Kämärä / Põhjarannik Ольга МИХАЙЛОВА, аналитик: - В семье могут быть разногласия, мужья не всегда слушают жен. Если она не была с ним в одной лодке, то не виновата и не должна уходить в отставку или расставаться с мужем.

Фото: Matti Kämärä / Põhjarannik Татьяна КУБРИ, пенсионер: - Политикой не интересуюсь, это очень больная тема. Что касается факта с мужем премьер-министра - он занимается своими делами и она не должна за него отвечать. По этой причине не надо уходить.