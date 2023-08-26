ДРУЖИННИК ⟩ В конце августа по всей Эстонии начнутся учения "Ussisõnad"

В последнюю неделю августа начнутся учения "Ussisõnad", в рамках которых почти 10000 резервистов подразделений территориальной обороны в ходе учебно-тренировочного сбора освежат свои индивидуальные базовые военные знания одиночного бойца. Кроме того, на уровне отделения и взвода отработают тактику изматывания противника и устройство засад и заграждений.
- Операцией "Ussisõnad" мы увеличиваем Силы обороны военного времени на 10000 человек. По сути, это один из крупнейших количественных скачков развития в истории Сил обороны, который произойдет в течение полутора лет. Это, несомненно, большой вызов для Сил обороны и "Кайтселийта", но ситуация с безопасностью вокруг нас не дает нам права делать это медленнее или в меньших масштабах, - заявил командующий Силами обороны генерал Мартин Херем.
- Однако для достижения цели решающее значение имеет роль командиров отделений и взводов резервистов в управлении и обучении своих подчиненных. В каком-то смысле мы повысим нашу обороноспособность аналогично Украине в марте 2022 года, но у нас был целый год на подготовку и мы не ведем сражений, - добавил генерал Херем.
В учениях "Ussisõnad" в основном участвовать будут те резервисты, которые в течение 2022 года были назначены в части территориальной обороны, у кого после прохождения срочной службы прошло более пяти лет и чьи прежние должности замещены резервистами, завершившими срочную службу позже. В то же время их подготовка позволяет им продолжать выполнять военные задачи.
Наиболее активная деятельность "Ussisõnad" будет проходить с 28 августа по 8 октября. В этот период все округа территориальной обороны "Кайтселийта" организуют подготовку закрепленных за ними подразделений во взаимодействии с частями Сил обороны. Подготовка каждого подразделения поделена на подготовку командиров, подготовку основного состава и отработку совместных действий.
В целом учения, организуемые каждым округом территориальной обороны, продлятся около 10 дней. График более активной деятельности по регионам:
- В зоне ответственности Северного округа территориальной обороны - 28 августа - 10 сентября
- В зоне ответственности Северо-Восточного округа территориальной обороны - 13-22 сентября
- В зоне ответственности Западного округа территориальной обороны - 20-29 сентября
- В зоне ответственности Южного округа территориальной обороны - 15-24 сентября и 29 сентября - 8 октября.
Территориальная оборона - это территориальная структура, входящая в состав Сил обороны военного времени, которая покрывает всю Эстонию единым плотным ковром безопасности. Структура территориальной обороны укомплектована резервистами, назначенными на должности военного времени, и военнообязанными кайтселийтчиками.
Дополнительную информацию можно получить на сайте www.mil.ee/maakaitse и по контактам, указанным в повестке на учения. Проверить получение повестки можно на сайте www.kaitsevaeteenistus.ee.
ДРУЖИННИК АЛУТАГУЗЕСКАЯ ДРУЖИНА "КАЙТСЕЛИЙТА" ПОЗДРАВЛЯЕТ
с 92-летием -
Энделя Ауна,
с 84-летием -
Константина Рози,
с 83-летием -
Ильмара Клаада,
с 82-летием -
Рейна Выйпа,
с 81-летием -
Хейно Бярга,
с 76-летием -
Михкеля Карья,
Хейнара Паркмана,
Лео Аамера,
с 75-летием -
Тийта Кукка,
Рейна Пярна,
с 73-летием -
Рейна Айдма,
с 72-летием -
Владимира Фадеева,
с 71-летием -
Рихо Брейвеля,
Тийта Каарлыпа,
с 70-летием -
Вальфреда Эмайыэ,
Велло Пеэпмаа,
с 67-летием -
Юллу Мельников,
с 66-летием -
Велло Кярстена,
Эрвина Выйпа,
Юло Аху,
Майре Аул,
с 64-летием -
Арне Лийва,
Арво Палумяэ,
Яана Митта,
с 63-летием -
Яана Юргена,
Аво Кютта,
с 61-летием -
Эне Ляттемаа,
Вильяра Хинно,
с 60-летием -
Урмаса Сулаоя.
Поздравляем всех членов "Кайтселийта" и "Найскодукайтсе", у которых день рождения в августе и сентябре!