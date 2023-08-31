Уехавшие эстонцы возвращаются, русские - нет

Исследование показывает, что возвращение молодежи тесно связано с мотивами эмиграции. Например, молодые люди, уезжающие по экономическим или семейным причинам, вряд ли свяжут свое будущее с Эстонией, а те, кто уезжает с целью образования, профессионального развития или путешествия, с большей вероятностью возвращаются домой. Исследование также показало, что русскоязычные молодые люди реже возвращается в Эстонию, чем эстонцы.

На возвращение в Эстонию больше всего влияют предложения о работе здесь, суммы заработной платы, которые эквивалентны зарплатам, заработанным за границей. Кроме того, на решение многих молодых людей влияют оставшиеся в Эстонии друзья и домашняя культура. Однако на решение остаться за границей в первую очередь влияют лучшие предложения о работе и социальные гарантии, а также семейные обстоятельства. Исследование также показало, что как репатрианты, так и эстонцы, находящиеся за рубежом, в основном поддерживают отношения с Эстонией: пользуются дигитальными услугами, а также потребляют эстонские медиаканалы.