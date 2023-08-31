Уехавшие эстонцы возвращаются, русские - нет

Хотя эмиграция молодежи из Эстонии за последние десять лет быстро возросла из-за членства Эстонии в Европейском Союзе и доступности международных поездок, молодые люди в основном относятся к эмиграции как к чему-то временному - часто до окончания стипендии, учебы или трудового договора, следует из исследования Тартуского университета, проведенного по заказу министерства иностранных дел. В исследовании проанализированы отъезд молодых людей из Эстонии и причины их возвращения.
Исследование показывает, что возвращение молодежи тесно связано с мотивами эмиграции. Например, молодые люди, уезжающие по экономическим или семейным причинам, вряд ли свяжут свое будущее с Эстонией, а те, кто уезжает с целью образования, профессионального развития или путешествия, с большей вероятностью возвращаются домой. Исследование также показало, что русскоязычные молодые люди реже возвращается в Эстонию, чем эстонцы.
На возвращение в Эстонию больше всего влияют предложения о работе здесь, суммы заработной платы, которые эквивалентны зарплатам, заработанным за границей. Кроме того, на решение многих молодых людей влияют оставшиеся в Эстонии друзья и домашняя культура. Однако на решение остаться за границей в первую очередь влияют лучшие предложения о работе и социальные гарантии, а также семейные обстоятельства. Исследование также показало, что как репатрианты, так и эстонцы, находящиеся за рубежом, в основном поддерживают отношения с Эстонией: пользуются дигитальными услугами, а также потребляют эстонские медиаканалы.
- Зарубежный опыт молодых людей очень полезен для Эстонии и может способствовать инновациям и позитивным социальным изменениям. Поэтому международный опыт молодых людей необходимо активно поддерживать, принимая во внимание опыт работы, полученный за рубежом, а также вовлекая иностранную молодежь в общественные дискуссии в Эстонии. Это не только помогает укреплять связи между молодыми людьми и Эстонией, но и способствует вкладу в наше общество, - сказала одна из соавторов исследования Терье Тоомисту.
- Было очень приятно услышать, что по данным опроса около 80% опрошенных молодых людей чувствуют себя эстонцами и считают важной свою эстонскую идентичность. Это хорошая основа для продвижения вперед с конкретными мерами, которые поддержат молодых людей в их решении вернуться в Эстонию или внести свой вклад в развитие эстонского общества другими способами, - сказала дипломатический представитель Марин Мыттус.
Исследование основано на данных, собранных в рамках исследовательского проекта "Молодые эстонцы в глобальном информационном круговороте: выбор места жительства в растущей диаспоре", которое провели в Тартуском университете. Авторы исследования - Терье Тоомисту, Ает Аннист и Рейн Муракас. Проект реализован в основном при поддержке исследовательского гранта Noor-Eesti Фонда SA Postimehe, данный отчет подготовлен по заказу министерства иностранных дел.