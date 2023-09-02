ОПРОС ⟩ Какие эмоции и чувства вы испытываете перед началом учебного года?

Фото: Matti Kämärä Надья ЧИТАНАВА, филолог: - В школе никогда не работала, но 1 сентября всегда праздник. Дочь закончила 4-й класс, были небольшие волнения - новые учителя. Но по семейным обстоятельствам уезжаем в Грузию, где учебный год начинается 15 сентября. К школе готовы, дочь любит учиться, поэтому в ожидании только положительные эмоции.

Фото: Matti Kämärä Валентина МАКАРОВА, пенсионер: - Всю жизнь работала в школе, для меня 1 сентября - праздник. Через пару дней у детей начнется рутина, а у педагогов - работа. Поздравляю всех с Днем знаний! Первый год не работаю, но все равно волнуюсь, за внуков - русские школы ожидает переход на эстонский язык, как это будет? Не секрет, что в школу приходят и учителя без соответствующего образования. Все школьные проблемы знаю изнутри, поэтому душа болит за будущее детей, которым придется приспосабливаться к реформам, за их образование.

Фото: Matti Kämärä Наталья ФОМИЧЕВА, медик: - Давно закончила школу, но если вспомнить, то обычно тревожное состояние, когда вроде и радость, и стресс - для первоклассника это новая ступень в жизни, всегда есть переживания и у детей, и у родителей. Через год мой ребенок станет первоклассником, возможно, прежние чувства вернутся. Но если в целом о школьных годах - все воспоминания о 1 сентября теплые.

Фото: Matti Kämärä Светлана ЦИЛИУС, пенсионер: - Приятные эмоции, для меня это всегда был праздник - в школу хотелось, потом друзья появились и учиться интересно. Внуки уже большие, младшая на следующий год пойдет в школу. Приятно видеть на улице нарядных детей с букетами.