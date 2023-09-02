В Эстонии город Силламяэ привыкли считать секретным из-за его закрытого статуса в советское время. Но многие ли знают, что рядом с Силламяэ находится крупнейшее в Эстонии садоводческое товарищество, которое когда-то было одним из крупнейших по своим масштабам во всем Советском Союзе? "Северное побережье" посетило это особенное место в прошлую субботу, когда здесь второй год подряд при поддержке Британского совета проводился День садовода.